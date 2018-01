Ettevõtjad: avalikud maksuotsused lööks õhu puhtamaks

«Ega sellel ettepanekul ei ole mingit konksu või tagamõtet, asi on tegelikult väga lihtne, kui on mingi viis, kuidas ärikeskkonda läbipaistvamaks ja ausamaks teha, siis selle ettepaneku me ka teeme,» rääkis kaubandus-tööstuskoja juht Mait Palts, viidates läbirääkimistele rahandusministeeriumiga, kus koda on teinud ettepaneku avalikustada maksu- ja tolliameti kodulehel nende tehtud maksuotsused, vahendab Äripäev.