Teist pensionisammast reformida sooviv Tuleva pani riigikogu komisjonid probleemi tunnistama

Rahanduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni tänasel ühisistungil oli tähelepanu keskmes Riigikogule esitatud kollektiivne pöördumine «Viia läbi teise samba väljamaksete reform: maksimaalne kasu kogutud säästudest», teatas riigikogu pressiteenistus.

Arutelu võib pidada mõtteliseks jätkuks kevadel kogumispensionide seaduse muutmise käigus alanud debatile. Rahanduskomisjoni esimehe Mihhail Stalnuhhini sõnul oli pensionifondi teise samba väljamaksete paindlikumaks muutmine päevakorral juba enne kollektiivse pöördumise esitamist Riigikogule.

«Suve hakul palus rahanduskomisjon Rahandusministeeriumil täiendavalt analüüsida teise samba väljamaksete paindlikumaks muutmise võimalusi lähtuvalt Tuleva ettepanekutest,» rääkis Stalnuhhin. Ta lisas, et nüüd oli võimalik saada ülevaade suuremast tervikpildist.

Arutelu käigus saadi ülevaade ka sotsiaalministeeriumi poolt ettevalmistatavast pensionireformist. «Rahulolematus on tulnud sellest, et tootlus on väike. Teenustasud on kõrged. See ongi tekitanud pahameele,» ütles sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt pensionifondidega seotud probleemidele tähelepanu juhtides.

Tulundusühistu Tuleva eestvedaja Tõnu Peki eestvedamisel algatatud kollektiivse pöördumise juhtmõte on, et pensioni teise samba väljamaksete süsteem on ebaefektiivne.

Seda tuleb muuta paremaks, et raha annaks Eesti inimestele maksimaalset kasu. Peki arvates peame paika panema miinimumpensioni määra ja reformima väljamaksete süsteemi.

Rahandusministeeriumi esitatud seisukohas märgitakse, et uuest aastast jõustunud seaduse muudatused lubavad teisest sambast pensioni maksma hakata ka investeerimisriskiga pensionilepingute alusel. See loob lisavõimalused inimestele, kes on valmis suurema pensioni saamiseks riske võtma ja jätkama investeerimist ka pensionil olles.

Rahandusministeerium peab paindlikkust teises sambas oluliseks väärtuseks, kuid sellesuunalisi ettepanekuid tuleb hinnata koosmõjus kuludega, mida need pensionisüsteemile tervikuna tekitavad ja keerukusega, mida need inimestele pensioniotsuste langetamisel lisavad.

Komisjoni istungil osalesid Rahandusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Tulundusühistu Tuleva, Eesti Kindlustusseltside Liidu, Eesti Ametühingute Keskliidu, LHV Varahalduse ja Pangaliidu esindajad.