Ettevõte kahtleb konkurentsiameti sõltumatuses

Samas möönis ta, et selliseid hinnanguid saab anda siiski ennekõike konkurentsiamet. Küll aga on üks Eesti Keskkonnateenuste aastataguses avalduses välja toodud hirm realiseerunud, käsitlustasude hind on hankesüsteemile üle minnes läinud kõrgeks.

Konkurentsiameti töö suhtes on samas ka teistes sektorites väljendatud muret, et ameti käed jäävad praegu kohati liiga lühikeseks. Näiteks on apteekide omanikud korduvalt kurtnud, et konkurentsiamet ei suuda tuvastada tankistiskeeme.

Nimelt näeb ravimiseadus ette, et ükski apteegipidaja ei tohi olla ravimite hulgimüügi, tootmise või tervishoiuteenust osutava ettevõtte osanik, aktsionär või juhatuse liige. Seejuures on ravimiametil õigus küsida konkurentsiametilt valitseva mõju kaudu seotud ettevõtja tuvastamist.

Üks hiljutisemaid näited pärineb 2016. aasta kevadest, mil ravimiamet uuris korduvalt konkurentsiametilt OÜ-le Kvatropharma apteegipidamise loa väljastamiseks selle võimalike seoste kohta ravimi hulgimüüjatega, kuid konkurentsiameti seisukoht oli, et kuigi kõnealusel apteegipidajal oli teatav seotus OÜga Euroapteek ja hulgimüügi tegevusluba OÜga Baltfarma, ei olnud see piisav, et valitsevat mõju tuvastada.

Samas, nagu näitavad ka Postimehe käsutuses olevad dokumendid: argumendid, mida nii ravimiamet kui ka üks selleteemalise järelepärimise teinud jurist välja tõid, viitavad võimalikule piiripealsele juhtumile.

-Probleem viiakse valitsusse

Reinsalu sõnul ei ole aga ravimisektori probleemi puhul küsimus niivõrd konkurentsiameti tegevusetuses, kuivõrd ebatõhusas turukorralduses. «Sellele on ka amet oma kirjaga tähelepanu juhtinud. Kõige lihtsam lahend oleks efektiivse turukorralduse loomine ravimisektoris,» märkis ta.

Justiitsministri sõnul näitavad nii hiljutine riigikohtu otsus Tallinna Vee tariifivaidluse osas, ettekirjutused Eesti Lairiba Sihtasutusele, Tallinna linnale ja Lääne-Viru jäätmekeskusele, et amet täidab selgelt oma ülesandeid.

Ta on veendunud, et eespool toodud näidete varal ei saa väita, et konkurentsiameti tegevuses jäävad käed lühikeseks või et amet ei tegele temale pandud ülesannete täitmisega.

Küll aga märgib minister, et mis puudutab laiemalt konkurentsiameti sõltumatust ja võimekust, siis on ministeerium otsinud võimalusi arendada konkurentsineutraalsust ja tugevdada konkurentsiameti järelevalvevõimekust.

«Justiitsministeeriumil on plaan viia küsimus järgmisel aastal (sel aastal – toim) valitsuse kabinetiistungile arutamisele,» kinnitas Reinsalu.

LISALUGU Trahve vähe ja väikestes summades VKG tõi aastataguses kirjas välja ka asjaolu, et konkurentsiamet määrab ettevõtetele turgu valitseva seisundi kuritarvitamise eest väga vähe trahve ning värskete euronormide kohaselt võib Eestit seetõttu oodata ka vähemalt 361 000 euro suurune trahv. Ettevõte tõi välja, et perioodi 2006–2015 jooksul on konkurentsiamet lõpetanud 18 väärteomenetlust ning nendes menetlustes tasutud summad kokku olid kümne aasta peale kokku vaid 41 040 eurot. Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul on nimetatud 361 000-eurose trahvi väljanõudmine Eesti riigilt äärmiselt väikese tõenäosusega. Nimelt töötab Euroopa Komisjon välja uut direktiivi, milles sätestatakse konkreetsed nõuded konkurentsijärelevalve teostamiseks. See direktiiv võetakse eeldatavalt vastu 2019. aastal.

KOMMENTAAR 1 Me usume, et võidame selle vaidluse Ahti Asmann, VKG juhatuse esimees Ahti Asmann EERO VABAMÄGI/PM/SCANPIX BALTICS Põlevkivi kasutamisel on tekkinud turutõrge, mida Eesti seadused reguleerivad puudulikult. Olukorra muutmine on komplitseeritud ning oleme jõudnud staadiumisse, kus teemaga ei soovi keegi riiklikul tasandil tegeleda. Konkurentsiamet otsustas oktoobris 2015, et Eesti Energia on põlevkivi kaevandamisel turgu valitsev ettevõte, aga ei ole samas andnud kahe aasta jooksul ühtegi konkreetset suunist, kuidas tagada konkurentsiseaduse järgimine. Konkurentsiamet toimetab edukalt hinnaregulaatorina, kuid meie soov on ja oli esile tõsta probleeme, mis on seotud turgu valitsevate ettevõtete tegevuse reguleerimisega ning konkurentsiameti rolliga selles. Esimese astme kohus VKG ja Eesti Energia põlevkivi lepingulise hinna kohta sisulist hinnangut ei andnud. Konkurentsivaidlused on keerulised ja kohtupraktika Eestis pigem puudub – seega on raske kohtu otsust prognoosida. Kindlasti oleme valmis selles vaidluses riigikohtuni välja minema. Konkurentsiõiguslikust seisukohast vaadatuna peab monopoli pakutav hind olema igal ajahetkel õiglane ning turuosalised võrdselt koheldud. Kuna praeguse metoodika puhul pole see tagatud, siis jah, me usume, et võidame selle vaidluse.

