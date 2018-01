Urmas Kruuse: valitsus loodab liiga palju Euroopa Liidu toetustele

Riigikontroll andis maaelukomisjonile ülevaate riigi ülesannete rahastamisest Euroopa Liidu toetustest. Komisjoni liige Urmas Kruuse on murelik, sest Euroopa Liidu toetuste osakaal valitsussektori investeeringutes on liiga suur ja tundub, et valitsus pole toetusraha vähenemiseks valmis.