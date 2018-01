Ülitähtis: kontrolli, kas ID-kaart on tuludeklaratsiooni esitamiseks valmis!

Möödunud aastal logis pea kolmandik inimestest tulude deklareerimiseks e-MTAsse ID-kaardi või mobiil-ID abil. «E-MTAsse saab sisse logida ID-kaardiga, mobiil-ID abil ja pankade poolt pakutavate autentimisvõimalustega läbi internetipanga. Inimesed on väga hästi vastu võtnud võimaluse oma tulud deklareerida kiiresti ja mugavalt internetis,» rääkis Udde. «Et eeltäidetud tuludeklaratsiooni andmete kontrollimine ja vajadusel täiendamine ning hiljem tuludeklaratsiooni esitamine kulgeksid viperusteta, tuleks nüüd proovida, kas teil on võimalik e-MTAsse sisse logida. Kui nüüd kontrollida, siis jõuab veel aegsasti võimalikud tõrked kõrvaldada,» lisas Udde.

Riigi infosüsteemi ameti eID valdkonnajuhi Margus Armi sõnul on umbes 120 000 inimesel, kes kasutavad kuni paar korda aastas ID-kaarti elektrooniliselt, dokumendi sertifikaadid uuendamata. «Kindlasti soovitame ID-kaardi sertifikaadid juba aegsasti uuendada. Praegu on koormused üsna madalad ning kauguuendamist kasutab umbes paar tuhat inimest päevas.»

Kõige mugavam on ID-kaarti uuendada oma arvutis. Selleks tuleb vajalik tarkvara veebilehelt https://installer.id.ee/ alla laadida ja jälgida juhiseid. Kui mingil põhjusel kauguuendamine ei õnnestu või ei ole seda võimalik teha, saab ID-kaarti uuendada politsei- ja piirivalveameti teenindustes. ID-kaardi tõrgeteta kasutamiseks on väga oluline kasutada kõige uuemat ID-kaardi tarkvara ning uusimaid operatsioonisüsteeme. Peatatud sertifikaatidega ID-kaarte saab uuendada 31. märtsini. 1. aprillist sertifikaadid tühistatakse ning ID-kaardi elektrooniliseks kasutamiseks tuleb taotleda PPA-lt uus kaart.

PPA identiteedi ja staatuste büroo peaspetsialist Merlin Mängel tuletab meelde, et e-maksuametis isikutuvastamiseks saab kasutada ainult kehtivate sertifikaatidega ID-kaarti või elamisloakaarti. Kui teie ID-kaart on turvariskist mõjutatud ja sertifikaadid on veel uuendamata, siis sellise kaardiga enda isikut e-maksuametis tuvastada ei saa. Turvarisk puudutab ID-kaarte, mis on väljastatud ajavahemikul 16.10.2014-25.10.2017. «Kui kaardi sertifikaadid vajavad uuendamist, kuid mingil põhjusel ei saa te seda iseseisvalt oma arvutis teha, aitavad teid selles PPA teeninduste töötajad,» ütles Mängel. «Sertifikaatide uuendamine on tasuta. Kliente teenindame elavas järjekorras, seega peab Tallinna ja Tartu teenindustes arvestama kuni pooletunnise ooteajaga, Narvas ja Pärnus on ooteaeg keskmiselt 10-15 minutit.»