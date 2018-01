Krüptorahade hinnad kukuvad kolinal

Enamik krüptorahadest on kaotanud oma väärtusest rohkem kui 10 protsenti, bitcoin´i hind on langenud alla 12 000 dollari, vahendab the Independent.

Krüptorahade hind kipubki kõikuma, kuid teisipäevane langus on üllatab isegi sellel turul. Languse põhjuseks on Lõuna-Korea teade, et kavatseb maksevahendeid senisest rangemalt reguleerida. Rahandusminister Kim Dong-yeon andis mõista, et riik võib krüptorahad sootuks keelustada.