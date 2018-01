Kvoodi alt pääsenud sektorid tõid Eestisse üle 300 töötaja

«Kuigi välismaalaste number on suurem, kui me ootasime, ei leevenda see märkimisväärselt IKT-sektori kiirelt kasvavat tööjõu defitsiiti,» kommenteeris infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu juhatuse liige Andrus Järg Äripäevale.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi IKT-programmi täitmiseks, millega loodeti nelja aastaga leida 2000 töötajat, jääb sellisel kiirusel Järgi sõnul tulemustest vajaka. «Liidul on programmi suhtes suur lootus ja see on kesist sisserännet arvestades hädavajalik,» ütles Järg, kelle sõnul on raske prognoosida selle aasta välismaalaste arvu, aga pidevalt kasvavas tööjõu defitsiidis on iga kõrgelt kvalifitseeritud töökäsi teretulnud.