Tuhandeid eestlasi lohku tõmmanud püramiidskeem kukkus kokku

«Tahad rikkaks saada? Maksa 2777 dollarit ja mitte midagi tehes on aastaga kukrus peaaegu 7000 eurot.»

Nii reklaamiti kaks aastat tagasi levima hakanud äriskeemi, mis uhke nime – Kairos Technologies – taha peitus. Reklaamijateks olid tavalised Eesti inimesed.

Raha pidi tulema suurtelt korporatsioonidelt nagu Nissan, kes Kairose liikmete kõvaketastes hajutatult oma salajasi andmeid hoiustavad.

Finants- ja tehnoloogiaspetsialistid kritiseerisid väiteid teravalt ning nimetasid äri klassikaliseks Ponzi skeemiks.

«Sul ei kliki ära veel?» põrgatasid Kairose värbajad palli skeptikutele tagasi.

Kairose üheks maaletoojaks peetav Valeri Holodnjakov selgitas 2016. aasta aprillis sotsiaalmeediasse postitatud videos, miks kriitika vett ei pea.

«Kunagi ei usutud, et lennukiga lendamine on võimalik. Kunagi olid telefon ja telekas ulme. Vaatamata kriitikale on meiega liitunud juba 147 000 inimest,» ütles ta, lisades, et on kohtunud Kairose presidendi ja IT-spetsialistiga.

«Milleks talle inimeste petmine. Ta tahab inimkonnale midagi anda,» ütles Holodnjakov toona.

Dollarimärgid silme ees

Suured rahanumbrid meelitasid Kairosega liituma igapäeva töös ärimudeleid analüüsiva Taneli (täisnimi toimetusele teada), kes kiirlaenu toel 2500 eurot püramiidskeemi investeeris.

«Liitusin Kairose äriga 2016. aasta juulis, kui soetasin 125 dollari eest kõige odavama paketi. Kuna kokkulepitud rahasumma jõudis igal öösel Kairose kontole, nagu lepingus lubatud, sattusin kiiresti hasarti ning ostsin 6 päeva hiljem kõige kallima, 2777 dollarit maksva paketi. Selle saamiseks võtsin 2000 eurot kiirlaenu ning müüsin maha oma vastsoetatud iPad mini 4,» rääkis ta.

Tanel ütles, et äri juures võlus teda lihtsus ja kriitikute jutt tol hetkel ei morjendanud. «Siis ju kõik toimis,» ütles ta.

«Kui programm oli installitud, näitas kõvakettal tõesti vähe vaba ruumi olevat,» ütles Tanel.

Aastakümneid küberturvalisusega tegelenud Peeter Marvet uuris asja lähemalt ja selgus, et eraldatud kettaruumil liiklus puudub.

«Kairose poolt põhjendati seda asjaoluga, et andmed on nii tugevalt krüpteeritud ning raskesti tuvastatavad, et tavalised spetsialistid ei saagi neid näha,» ütles Tanel.

Krahh

Täna on Suurbritannias registreeritud Kairose äri tarbijakaitse andmetel pankrotis ja firmat likvideeritakse.

Taneli hinnangul liitus projektiga tuhandeid inimesi. Väidetavalt oli nende seas kommertspankade töötajaid, kooliõpetajaid, müügiinimesi ja tuntud idufirmade töötajaid.

«Kairos oli minu jaoks esimene kolme skeemist, millega liitumisel tasusin kokku umbkaudu 3650 eurot ning tagasi sain umbes 2350 eurot. Kui ärimudelid oleksid lõpuni töötanud, oleks minu teenistus olnud pea kümme tuhat eurot,» selgitas Tanel.

Tanel ütles, et püramiidi kaasatud sõbrad viha ei pea.

«Üldiselt on nii, et olime kõik koos ohvrid; üksteise peale näpuga ei näidanud. Mina tegin sõpradele kohe selgeks, et investeering sisaldab riski ja ei ole välistatud, et nad võivad raha kaotada,» ütles ta.