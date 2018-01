Amet: blogija. Palk: üle keskmise

Anna Ovsjankina on Eesti kõige populaarsem videoblogija. Tal on YouTube'is 743 889 registreeritud jälgijat. Iga tema video kogub viimasel ajal 180 000-700 000 vaatamist, mõned klipid aga kuni mitu miljonit. Tema videoklippide peateema on ilu ja kosmeetika, kirjutab Äripäev.