Oliver Kruuda astub peagi kohtu ette

Tuulik iseloomustab Kruudale süüks pandavaid käibe- ja tulumaksupettusi kui üsna tüüpilisi, kuid tavapärastest erinevad need väga hea vormistuse poolest. «Kõik lepingud on kaetud, raamatupidamine korras. Arvestades Tere suurust ei hakkaks need pettused kõrvaltvaatajale suvalisel hetkel silma. Kõik tuli välja maksuameti riskianalüüsist, mis näitas, et nende tehingute taga võib olla midagi kahtlast, ning edasine uurimine seda ka maksuinspektoritele kinnitas,» rääkis Tuulik.

Riigile süüdistuse järgi 125 000 eurot kahju tekitanud käibemaksupettust korraldas Kruuda Tuuliku sõnul kahe episoodina 2015. aasta märtsis ja mais. Täpsemalt peteti sisendkäibemaksuga ehk tehingutega, mille käigus firma midagi ostab ja vähendab selle pealt käibemaksukohustust. Käibemaksu sellistelt tehingutelt saab aga riigilt tagasi.

Tuulik võtab pettuse kokku nii: ühest pankrotipesast ostis Kruuda kontrolli all olnud ettevõte, kus tal ametlikult ühtegi positsiooni polnud, välja tehaseseadmed hinnaga, mida edasiste tehingute käigus hakati suurendama ja mille arvelt tekkis Terel võimalus arvestada sisendkäibemaksu suuremas ulatuses, kui oleks tegelikult tohtinud.

Nimelt ostis ettevõte OÜ Dairy Trading House, mille juhatuses oli Kruuda rahaasjade korraldaja Rein Lepasson, Kruuda pankrotistunud ettevõtte Paide Piim pankrotipesast jäävee tootmise süsteemi ja vaakumauruti ning müüs need edasi Terele juba märksa kallimalt.

«Pankrotipesast seadmed välja ostnud firma jättis oma maksukohustuse täitmata. Tere oleks võinud ka ise need seadmed osta, igasugune majanduslik loogika sellel jadal puudus. See oli Kruuda ja Tere huvides, et lülitada tehingusse sisse vahelüli, kes jätab oma maksukohustused täitmata. Maksuõiguslikult on see suhteliselt keeruline konstruktsioon,» selgitas Tuulik.

Teine Kruudale süüks pandav tegu on prokuratuuri hinnangul 250 000-eurone tulumaksupettus, mida korraldati 2015. aasta jaanuarist 2016. aasta juunini. Tuuliku sõnul oli Terel sõlmitud laenuleping firmaga, millele tegi Tere regulaarselt väljamakseid, kuid igasugune reaalne majandustegevus laenusaajal puudus ja raha läks Kruuda isiklikuks otstarbeks.

Sellega tekitas Kruuda prokuröri sõnul ettevõtlusega mitte seotud kulusid, millelt tulnuks tasuda tulumaksu. Tuulik tõi isiklike kuludena muuhulgas esile krediitkaardi kulude hüvitamist ja oma poja motospordi toetamist.

***

Prokuratuur esitas ka süüdistuse vale vandumises

Tere uued omanikud avastasid, et Oliver Kruuda oli jätnud enda koostatud Tere saneerimiskavast meelega välja ühe märkimisväärse nõude, mis oleks mõjunud halvasti kogu kava üldpildile.

Ettevõtte päästmiseks ja võlausaldajate nõuete täitmiseks koostas Kruuda Terele saneerimiskava, kus 2016. aasta veebruaris oli nõudeid 48 miljoni euro jagu. Kava kohtule kinnitamiseks esitades tuleb anda kohtule kirjalik vanne, millega ettevõtte juhatuse liige kinnitab, et kõik kavasse kirja pandud andmed on õiged ja ammendavad. Selle vande Kruuda ka andis, kuid nüüd on ta lisaks maksupettustele kohtu all ka vale vandumise tõttu.