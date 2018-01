Asjatundjad selgitavad: kuidas oleks maksureformi järel kõige mõttekam ka töösõitudeks vajaminevat autot liisida?

«Kui tööandja võimaldab uut sõiduautot edaspidi erasõitudeks kasutada, siis on erisoodustuse deklareerimisel maksubaasiks 1,96 EUR kW kohta ning aluseks võetakse liiklusregistris märgitud andmed. Tulu- ja sotsiaalmaksukohustus kokku on ca 1,3 EUR ühe kilovati kohta kuus, kui maksubaasiks on 1,96 EUR kW kohta,» märgib audiitorbüroo PricewaterhouseCoopers Eesti maksuosakonna juht Hannes Lentsius.