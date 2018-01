Tallinna Vesi vahetas nõukogu liikme välja

United Utilities (Tallinn) B.V. nimetas AS Tallinna Vesi nõukogusse uue liikme, kelleks on Keith Haslett, teatas Tallinna Vesi täna börsile. Uue juhatuse liikme volitused ettevõtte nõukogus kehtivad selle aasta 22. jaanuarist 2020. aasta 22. jaanuarini.

Keith Haslett on töötanud veevaldkonnas kaksümmend aastat, täites erinevaid tehnilisi ja tootmisega seotud rolle. Tema praegune ametikoht on United Utilities Wastewater Network Plus direktor ja tema vastutusalaks on reoveeteenused.