Saaremaa silla ideed tervitab ka endine parvlaevakuningas Leedo

«Tegelikult mul on siiralt hea meel, et Raivo on selle poleemika üles tõstnud, sest püsiühendus on ikka püsiühendus. Sellest me oleme ju rääkinud 20 aastat, et püsiühendus peab olema,» rääkis parvlaevakuningana tuntuks saanud Saaremaa ettevõtja Vjatšeslav Leedo hiljuti uudistesaatele «Aktuaalne Kaamera», vahendab ERRi uudisteportaal. Küll aga on tema sõnul omaette küsimus, kas see peab sild olema.