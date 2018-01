Krüptoraha kaevandaja pani tootmisüksuse püsti VKG territooriumile

Peamine ressurss, mida krüptoraha kaevandajad kasutavad, on elektrienergia. Olles Eestis teine elektrienergiatootja, on Viru Keemia Grupp suurendanud oma põlevkivi ja elektrienergia tootmismahtusid. Toodetud elektrienergiat saabki kaevandamiseks kasutada.

Krüptokaevanduse paiknemine elektrijaama vahetus läheduses on kasulik nii kaevandajale kui ka kontsernile. Kaevandaja saab märkimisväärselt optimeerida liitumistasu ning elektri- ja kommunikatsioonikulusid. Kontserni jaoks on aga see võimalus toodangu realiseerimiseks ja püsiv ööpäevane koormusgraafik tootmisvõimsustele.