Raske on ette kujutada, kuidas sündis mudelinimi EcoSport ja mismoodi puges see läbi kogu koosolekute, ajurünnakute ja kinnituste ahela kadalipu. Pole keeruline märgata, et nimi koosneb kahest osast: «spordist» ja «öko-st». Aga sport on ju olemuselt priiskamine! Sporti tehakse siis, kui varusid ja vahendeid on laialt käes. Sport ei saa mingi nipiga olla öko-. Sport on kõige öko- vastand, telje teine ots. Ja ometi, siin ta on, vastuolulisest nimest hoolimata – Ford EcoSport oma uues kehastuses.