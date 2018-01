Ossinovski Skinest Raili altkäemaksukaasust hakatakse arutama Eestis

Skinest Raili esindaja taotles esmaspäeval kohtult Eesti ettevõtte kohtuasja eraldamist Magonise altkäemaksu asjast, sest tema sõnul võimaldavad Läti seadused välismaa juriidiliste isikute üle kohut pidada vaid nende päritoluriikides. Skinesti kaitsja märkis samuti, et Skinest Raili kohtuasja arutamiseks on vaja kohtusse kutsuda vähemalt 12 tunnistajat, kes on Eesti kodanikud ja Skinest Railis on vaja läbi viia audit, mida saab vaid Eestis teha.

Limbazi kohtu kohtunik rahuldas Skinest Raili esindaja taotluse, siiski otsustades taas mitte rahuldada Skinest Raili omaniku Oleg Ossinovski samasisulist taotlust, viia ka temaga seotud kohtuasi üle Eestisse.

Samas otsustas kohtunik võimaldada Ossinovskil tulevikus mõnedel kohtuistungitel osaleda videosilla kaudu, nagu taotles ta kaitsja Jelena Kvjatkovska.

Järgmine istung Magonise altkäemaksu kaasuses toimub Limbaži kohtus 26. jaanuaril.

Läti Limbaži ringkonnakohus otsustas septembris tühistada pistise andmises süüdistatava endise Läti Raudtee juhi Uģis Magonise keelu kohtuda Oleg Ossinovskiga, kes on samas asjas süüalune. Magonise advokaatide palvel langetati ka Magonise kautsjon 400 000 eurolt 200 000 eurole. Rahuldamata jäi aga taotlus tühistada riigist lahkumise keeld.

Samas jättis kohus septembris rahuldamata Ossinovski taotluse käsitleda tema süüasja eraldi Magonise omast ning teha seda Eesti kohtus.

Läti Raudtee korruptsiooniasjas pidasid Läti ametivõimud möödunud aasta suvel kinni Läti raudtee endise juhi Uģis Magonise, kelle vastu on nüüdseks esitatud süüdistus 500 000 euro suuruse altkäemaksu vastuvõtmise eest. Altkäemaksu andmises on süüdistuse saanud Oleg Ossinovski, kes soovis süüdistuse kohaselt pistise eest, et Läti Raudtee tütarfirma LDz Ritosa Sastava Serviss ostaks tema ettevõtte Skinest käest mitme miljoni euro eest neli vana vedurit.