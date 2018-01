Haapsalus jätkub õmblusvabriku 3,5-miljonilise maksukelmuse kohtuasi

Lääne ringkonnaprokuratuur süüdistab viit meest ja üht naist maksukelmuses suures ulatuses. Lisaks süüdistatakse ühte meest kuritegeliku ühenduse loomises ja ülejäänuid sellesse kuulumises. Kahele mehele ja naisele heidab prokuratuur ette ka korduvat ja ulatuslikku rahapesu, teatas ringkonnaprokuratuur.

«Süüdistuse järgi esitasid kuritegeliku ühenduse liikmed osaühingu maksudeklaratsioonides valeandmeid, et saada alusetult suuri käibemaksutagastusi,» ütles prokurör Indrek Kalda. «Ebaseaduslikult saadud raha varjamiseks tehti süüdistuse järgi näilikke tehinguid, näiteks rõivakaupade ostu-müügilepinguid, kus liigutati küll raha, kuid mitte kaupu.»

Kohtu alla on antud Nurme vabriku omanik Stanislav Podžuk, Nurme Vabrik OÜ ja nüüd juba likvideeritud ettevõtte PVMP-Ex juhatuse liige Alari Engman ning kolm tekstiiliärimeest – Valeri Raja, Igor Štšerban ja Aleksander Piel. Samuti Olga Tihhina, kes on ettevõtte Polar Tekstiil juhatuse liige, mis tegutseb Nurme vabriku ruumides, sama ettevõtte juhatuse liige on ka Podžuk.

Riik on esitanud kõigi süüdistatavate vastu tsiviilhagi ligi 3,5 miljoni euro suuruses summas. Kohtulik arutelu peaks plaanide järgi lõppema 1. veebruaril.

Maksu- ja tolliameti (MTA) uurimisosakonna Lääne talitus alustas kriminaalmenetlust OÜ PVMP-Ex maksudeklaratsioonides valeandmete esitamise ja tahtlikult ka käibedeklaratsioonides valeandmete esitamise kahtluse tõttu juba 2013. aasta veebruaris.

Prokuratuur saatis mahuka süüdistuse kohtusse 2016. aasta suvel, kuid eri põhjustel on kohtulik arutelu mitu korda edasi lükkunud. Möödunud aasta suvele plaanitud istungi algus lükkus taas edasi, kuid ühe süüdisatava terviseseisund ei võimaldanud tal kohtupidamisest osa võtta.