Äripäev: toome käsitööviina kapi tagant välja

Kui Eesti kohalik käsitööõlu on ilmunud iga enesest lugupidava söögi- ja joogikoha joogikaardile ning peenemates kohtades saab küsida ka kohalikku siidrit või veini, siis väiketootja viina restoranis tellida ei saa. Kange alkoholi koduköögis või turismitalus valmistamine on Eestis keelatud ning karistatav on isegi viina ajamiseks vajaliku aparatuuri omamine. Traditsioonilist seto hansat korrakaitseorganite vaikival teadmisel siiski aetakse ja laatadel ka pakutakse, kirjutab Äripäev.

Äripäev leiab, et kästiööviina tootmine tuleb mõistlikul viisil seadustada ning traditsioone järgivaid hansameistreid ei tohiks seaduse silmis võrdsustada kõigest kättejuhtuvast odavat puskarit tootvate salaviinaajajatega.

