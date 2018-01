Kümne aasta parim aktsia on Harju Elektri oma

Ehkki toonane peaminister Andrus Ansip ütles kümme aastat tagasi, et kui see on kriis, siis tema selliseks kriisis tahakski elada, oli maailmamajanduses jäist õhku juba üsna tugevalt tunda.

2008. aasta jaanuari lõpus Davosi majandusfoorumil arutati elavalt, kas majandus läheb langusesse või mitte. Tegelikkus ületas mäekõrguselt kõiki kartusi: sügisel tabas maailma sajandi suurim finants- ja majanduskriis ning võib vaielda, kas see on praeguseks lõppenud või veel mitte, sest uusi rekordeid on turud saavutanud eelkõige tänu keskpankade rahatrükile.

Tallinna börsil langesid aktsiahinnad täie hooga. Meie börsil oli eelmise buumi tipp 2007. aasta 6. veebruaril ning sama aasta lõpuks oli börsiindeks OMXT langenud juba kolmandiku võrra.

Warren Buffettile omistatakse tuntud investeerimistarkust: olla kartlik siis, kui teised on ahned, ja minna ahneks siis, kui teised on kartlikud. Eeldades, et mitte keegi ei osanud ennustada nii sügavat kriisi, mis tegelikult tuli, oleks 2008. aasta algus olnud just see aeg, mil Buffetti nõuannet järgida. Ja paljud seda tegidki.

Ehkki järgnev aasta oli kogu maailma börside jaoks katastroofiline ja börsiindeks OMXT kaotas järgneva 14 kuu jooksul veel 67 protsenti, ei minetanud paljud investorid kindlameelsust ning hoidsid oma investeeringud alles. Arvukalt oli ka neid, kes kasutasid võimalust ja ostsid aktsiaid hoopis juurde.

Kukkumine kestis kuni 2009. aasta 9. märtsini ning seejärel hakkasid börsid kiiresti tõusma. Tõsi, meie börs taastus enamiku lääneriikide omadest aeglasemalt ning kriisieelne tase ületati alles veidi alla kümne aasta hiljem – 2016. aasta novembri lõpus.

Arvutasin, kui palju kasvas või oleks võinud kasvada kümme aastat tagasi tehtud 1000 euro suurune investeering Eesti börsiettevõtetesse eelmise aasta lõpuks. Arvesse võtsin aktsiate hinnaliikumise ja dividendid ning aktsiakapitali vähendamisest tulenevad väljamaksed, mida meie börsiettevõtted on nendel aastatel hoolikalt teinud.

Tulemustest selgub, et viimase kümne aasta parim aktsia oli Tallinna börsil Harju Elektri oma, kuhu kümme aastat tagasi investeeritud 1000 eurost on praeguseks saanud 1805, millest 1500 eurot moodustab 2008. aasta jaanuari alguses soetatud aktsiate väärtus, eelmise aasta lõpu hinna tõus ja 304 eurot saadud dividendid.

Siin tasuks ära märkida, et Harju Elektri aktsia hinna 50-protsendiline tõus toimus eelmisel aastal. Varasematel aastatel seisis väärtpaberi hind sama hästi kui paigal – investeerimisspetsialistide slängis võis seda nimetada surnud aktsiaks.

Tähelend sai alguse möödunud aasta jaanuaris, kui India ettevõte Motherson Sumi Systems tegi ülevõtmispakkumise Soome ettevõttele PKC Group. Harju Elekter oli olnud PKC aktsionär juba 1994. aastast ning suuromanik ja nõukogu liige Endel Palla oli palju aastaid ka PKC nõukogu liige.

Tänu ülevõtmisele teenis Harju Elekter 25,8 miljonit eurot erakorralist tulu, millele järgnes mitu olulist ülevõtmist. Erakorralised tulud andsid ettevõttele võimaluse suurendada dividende 50 protsendi võrra, 18 sendini aktsia eest.

Harju Elekter ja Tallinna Vesi on meie ainsad börsiettevõtted, kes on omanikutulu maksnud kogu oma börsajaloo jooksul. Dividendid ja aktsiakapitali vähendamisest tingitud tagasimaksed ongi suuremalt jaolt kümneaastased investeeringud vee peal hoidnud.

Kokku on 11 ettevõttest investeeringu väärtus kümne aastaga kasvanud vaid kolmel: peale Harju Elektri veel Tallinna Kaubamajal ja Tallinkil, mille aktsia tegi märkimisväärse tõusu samuti eelmisel aastal seoses müügispekulatsioonide ja lootustega, et tehakse ülevõtmispakkumine.

Tänu dividendidele on kümne aastaga vee peal viie investeeringu väärtus – peale nimetatute Tallinna Vee ja naistepesu tootja Silvano FG aktsia. Kaks viimast börsifirmat ongi viimase kümnendi parimad dividendimaksjad. 2010. aastal maksis Tallinna Vesi hiigeldividendidena koguni 1,60 eurot aktsia eest, mis oli üle kahe korra rohkem kui aasta varem.

Vaid napilt miinusesse jäi investeering Merko Ehituse aktsiatesse, aga siia tuleks veel lisada umbes 66 eurot Järvevana aktsiate eest, mis tekkis Merko aktsionäridele nn maadevahetusprotsessi riskide maandamisega, mis tähendab, et investeering ehituskontserni aktsiatesse jäi pisikesse plussi.

Nagu öeldud, kümme aastat tagasi tehtud investeeringutest pole praeguseks nulli saanud pooled, aga neist kahe (Arco Vara ja Baltika) investeeringud on olnud täielik häving.