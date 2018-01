Eesti Energia valmistub teist õlitehast ehitama

Eesti Energia oli varem teatanud, et teeb omanikule ettepaneku teise Enefit-280 tehnoloogial töötava põlevkiviõli tehase rajamiseks, kui nafta hind maailmaturul 60-65 dollarini barrelilt. Brenti toornafta barreli hind kerkis neljapäeval toimunud kauplemisel veidi üle 70 dollari taseme, mis oli kõrgem hind alates 2014. aasta detsembrist. Reedel liikus Brenti toornaftabarreli hind veidi 70 dollarist madalamal, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals ütles, et nafta hinna piir, millest alates õli tootmine end ära tasuks, on nüüd käes. Valsi sõnul teeb Eesti Energia ettevalmistusi teise õlitehase rajamiseks. «Praegu käivad ettevalmistustööd. Ma loodan, et need ettevalmistustööd päädivad sellega, et Enefite tuleb Eestisse rohkem,» ütles Vals.

Valsi sõnul uuritakse praegu, milline oleks tootmise jaoks sobivaim põlevkivi. Samuti töötatakse õlide järeltöötlemise kallal, et toodangu kvaliteeti tõsta.

«Järgmise põlvkonna Enefit-tehased on kindlasti efektiivsemad ehk me saame ühest tonnist põlevkivist rohkem õli kätte, kui me täna saame. Teiseks, õlitehased muutuvad veelgi keskkonnasõbralikumaks,» selgitas Vals.

Ta lisas, et olemasolev Enefiti õlitehas on maailma kõige efektiivsem ja keskkonnasõbralikum põlevkivi ümbertöötlemise tehas. Aga järgmise põlvkonna tehas peaks Valsi sõnul tulema veelgi keskkonnasõbralikum.