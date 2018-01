Riigikogu kaalub kurikuulsa VEB Fondi kahju hüvitamist

Ühel VEB Fondi sertifikaadiomanikul, ASil Saare Kalur jäi kunagises NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud arvetele 150 000 dollarit. Pea veerandsada aastat on ettevõtja raha kinni hoitud. Seetõttu näeb eelnõu ette ka selle perioodi eest intresside maksmist, kirjutab Saarte Hääl.

Saare Kaluri juhataja Tiit Sarapuu nentis, et ootusi väga kõrgeks ta ajada ei kavatse, kuid loodab siiski, et riik püüab oma sajandaks sünnipäevaks vanad jamad ära klaarida. «Ma ei eelda, et riik selle raha meile kohe välja maksab. Tehku seda kasvõi kümne aasta jooksul või asendagu mingi muu varaga. Andku siis kasvõi aukiri kõikidele aktsionäridele – Eesti panganduse päästmise eest -, mitte ärgu sõimaku spekulantideks,» ütles ta.

Mullu septembris esitasid riigikogulased Jaak Madison, Artur Talvik, Jaanus Karilaid, Toomas Paur ja Martin Helme uue otsuse eelnõu, millega tühistataks varasem fondi likvideerimise otsus ja makstaks sertifikaadiomanikele reaalne rahaline hüvitis.

Eelnõu on praegu menetluses ja selle käigus on palutud justiitsminister Urmas Reinsalult õiguslikku hinnangut riigi tegevusele, võimalusel ka põhjuste selgitamist, millest tekkis õigusvastane viivitus kohtulahendi täitmisel ja millega selgitada, et VEB Fondi sertifikaadiomanikele on reaalse rahalise hüvitise määramine ja väljamaksmise küsimus tänaseni lahendamata.

Loe pikemalt Saarte Häälest.