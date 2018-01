Mitmed veofirmad nihverdavad teemaksust kõrvale

Riik hakkas sellest aastast nõudma enam kui 3,5 tonnistelt veokitelt teekasutustasu. Maksu nõutakse nii Eesti kui ka välismaa veofirmadelt. Raskema ja saastavama reka omanikule võib see aastas maksma minna kuni 1300 eurot. Uut maksu saab tasuda ka nädala, kuu ja isegi ühe päeva eest.

Maksu kogumise eest pandi vastutama maanteeamet. Küsides, et kuidas Eestis seninägematu maksu kokku korjamine läinud on, vastas ameti peadirektori asetäitja Tarmo Mõttus, et kahjuks ei saa maksu maksmisega päris rahul olla. «Pistelise kontrolli käigus on välja tulnud, et mitmete teedel liikuvate sõidukite eest on tasu maksmata,» tunnistas ta.

Ta ei soostunud aga täpsustama, kui palju on riiki tüssatud. Kontrolli tegid nad üksikutes kohtades üle Eesti, mistõttu liiga üldistavat järeldust teha ei saa. Samas ta viitas aga veebilehele teetasu.ee, kus nad saavad veoki registreerimismärgi järgi kontrollida, kas omanik on riigile tee kasutamise eest maksnud või mitte.

Siiski on riik kogunud paari nädalaga uut maksu pea 3,6 miljonit eurot. Suurem osa, 65 protsenti, on tulnud Eesti veofirmadelt. Järgmised panustajad on suuruse järjekorras Poola, Läti, Leedu ja Venemaa vedajad.

Kokku on riigilt teekasutuslubasid soetatud 18 000 korral, aga kuna ühes ostukorvis võib olla mitme veoki teeluba, on keeruline öelda, kui paljude rekkade eest on tasu lõppude lõpuks makstud, selgitas maanteeamet. Küll aga on varasemalt teada see, et Eestis puudutab teemaks ligikaudu 40 000 veoautot ja 16 000 ettevõtet. Kokku loodab riik aasta jooksul teemaksust teenida 17 miljonit eurot.

Kleepsud akna peale

Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni president, transpordiettevõtja Einar Vallbaum ütles, et suured ja korralikud veofirmad maksavad teekasutustasu ilusti, aga FIEd ja «paari autoga väiketegijad» üritavad maksust nii palju kõrvale viilida kui võimalik.

Üks lahendus oleks tema sõnul see, kui riik annaks teemaksu tasumise eest veokijuhile kleepsu, mis tuleb auto akna või mõne teise märgatava koha peale kleepida. «Selle pealt näeks kohe ära, kes maksab ja kes mitte. Aga praegu ei näe midagi ja see on konkurentsile väga kahjulik,» sõnas Vallbaum.

Maanteeamet ütles vastu, et nemad peavad Eestit ikkagi e-riigiks ja usuvad sõidukiomanike seaduskuulekusse. Mingite kleepsude kleepimine ja nende pidev väljastamine ning kontrollime poleks ameti sõnul sugugi mõistlik.

Vallbaum kahtlustas ka seda, et tõenäoliselt on maksu tasumata jätnud ka paljud välisriikide rekkajuhid. Siin süüdistab ta jällegi valitsust. «Palju on Läti, Leedu, Poole vedajaid, kes tulevad siia ja ehmuvad kui nad ei saa tanklas teemaksu maksta. Kuna sellist võimalust pole riik veel loonud, jäämegi rahast ilma,» rääkis Vallbaum.

Kuigi riik on loonud võimaluse ka arvutis ja SMSi teel maksu tasuda, ei saavat välismaa kodanikud seda oma keeles teha, mis on jällegi probleem. Vallbaumi sõnul oleks valitsus võinud juba ammugi organiseerida võimaluse tasuda teemaksu ka Eesti tanklates ja isegi Tallinki laevade peal, mis rekkasid Soomest-Rootsist siia toovad.