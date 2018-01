Eestis müüakse haruldast autot

Veebiportaali on müüki pandud 1994. aastal toodetud haruldane auto ВАЗ-2107, tegu on võidusõidumudeliga Lada VFTS, kirjutab rus.postimees.ee. Seda autot toodeti toona Leedu pealinnas Vilniuses ning nende tiraaž oli limiteeritud. Kokku valmis 30 sellist ralliautot. Müügil oleva sõiduki läbisõit on 300 km.

Lada VFTS võidusõidumudeli kapoti all on 2,0-liitrine neljasilindriline mootor võimsusega 160 hj. Mudelil on Opel Omega viiekäiguline manuaalkäigukast, kirjutab livecars.ru.

Sõiduk on varustatud Boschi kütusepumba, Cosworthi radiaatori, Weberi karburaatori ja Volvo tagateljega. Roolisüsteem on laenatud Volkswageni Golf II-st.