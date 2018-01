Tšehhis tegutsev hügieenisidemete tootja tahab kolida Eestisse

Uuemõisa Tööstusala MTÜ esindaja Meelis Orglaga käis sel nädalal taas kohtumas Hemaly Group OÜ tegevjuht Avo Treksler ja ettevõtte arendusjuht Merily Malein, kirjutab Lääne Elu.

Ettevõte müüb praegu Carini brändi all kvaliteetseid naiste hügieenisidemeid, mida toodetakse ettevõtte tellimusel Tšehhis. Pärast pikka ja põhjalikku arvutamist ning valdkonna spetsialistidega kohtumist Itaalias ja Saksamaal on võetud eesmärgiks hakata tootma hügieenisidemeid ja täiskasvanute mähkmeid Eestis. Äriplaan on valmis. Hemaly Group oleks selles valdkonnas Baltikumis ainuke.