Pank: sillaprojektiga kaasneb suur risk ja määramatus

«Selliste projektide puhul ehitusrisk, arendusrisk on tõenäoliselt see, mida pensionifondid võtta ei taha, sest seal määramatus on väga suur,» vahendab ERR-i uudisteportaal Kristjan Tamlat.

«Kui me mõtleme laiemalt Euroopa peale, kuidas seal pensionifondid infrastruktuuri investeeringuid teevad, siis üldjuhul ikkagi sisenetakse projektidesse, mis juba on valmis,» selgitas Tamla.

Raivo Hein loodab riigi soosiva suhtumise korral juba 2020. aastal alustada Suurele väinale silla ehitamist, mis peaks valmima kolme aastaga ja läheb maksma kuni 500 miljonit eurot, kirjutab Saarte Hääl reedeses lehenumbris.

Heina plaanis on tegelikult kaks silda – teine peaks pärast seda, kui Suure väina sild toimib, hakkama ühendama Saare- ja Hiiumaad. «Toome saared Eesti riigi juurde tagasi ning pöörame demograafilise ja majandusliku poole uuesti positiivseks,» ütles ta lehele.

Mis rahastamisallikatesse puutub, siis riiki ei ole plaanis tülitada ja kogu kapital peaks tulema ettevõtjatelt, Eesti ja Põhjamaade pensionifondidest ja pangalaenudest.