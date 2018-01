Eesti suurim taastuvenergiafirma võib omanikku vahetada

Norra Vardar AS, millele kuulub läbi tütarfirma Vardar Eurus AS 77 protsenti Nelja Energia ASist, on käivitanud protsessi, eesmärgiga välja selgitamaks huvi oma aktsiate müümiseks, teatas Vardar.

Hetke seisuga täpset ajakava, mille jooksul müügiotsus langetada, või konkreetseid võimalike ostjaid ei ole, ütles Vardar AS-i tegevjuht Thorleif Leifsen BNS-ile.

Vardar on kaasanud huvi välja selgitamiseks finantsnõustamisettevõtted Augusta & Co ja Superia Corporate Finance.

Balti üksuse tuleviku ülevaatamine on osa Vardari struktuuri ja tegevusalternatiivide ülevaatamisest ja võib viia mõnede või ka kõigi Nelja Energia osanike ettevõttest divesteerimiseni.

Võimalik tehing peab saama heakskiidu nii kõikidelt regulaatoritelt kui ka Vardari üldkoosolekult.

Nelja Energia tegevusaladeks on taastuvenergeetika arendamine ja elektritootmise korraldamine. Nelja tähendab fokusseeritust neljale taastuvenergia allikale – tuul, vesi, biomass ja päike.

Nelja Energia AS-ist kuulub Vardar Eurus AS-ile 77 protsenti ja Eesti investoritele 23 protsenti. Vardar Eurus on Norras registreeritud ettevõte, millest 90 protsenti kuulub Norra energiaettevõttele Vardar AS ja 10 protsenti põhjamaade keskkonna investeeringute fondile NEFCO. NEFCO on rahvusvaheline investeerimisfond, mis investeerib keskkonnasõbralikesse projektidesse. Fondi varade maht on 115 miljonit eurot.

Nelja Energia teenis 2016. aastal 46,4 miljoni euro suuruse käibe juures 8,9 miljonit eurot kasumit.

Vardar on Norra Buskerudi maakonna omavalitsustele kuuluv kontsern, kuhu kuuluvad hüdroelektrijaamad aastatoodanguga 3 teravatt-tundi, elektrivõrgud, kaugküte, energiakaubandus ja tuuleenergia.

Nelja Energiasse investeerinud Eesti investorid on Peeter Mändi Ivard OÜ, Aivar Berzini Vestman Energia AS, Jüri Mõisa JMB Investeeringute OÜ, Hannes Tamjärve HTB Investeeringute OÜ, Nelja Energia AS juhtkonda kuuluva Martin Kruusi Solarcom OÜ ja Kalle Kiigske Atradius OÜ, Skype loojate investeeringute firma Ambient Sound Investments OÜ, United Partners Investments OÜ ja Kakssada Kakskümmend Volti OÜ.