Idanaaber kuulutas sõja transrasvadele

Piirangute alla sattusid margariinid, taimeõlid, taimerasvad, neid sisaldavad segud, erilised rasvasegud, mida kasutatakse näiteks kondiitritööstuses ja leiva valmistamisel, piimarasva asendajad ning kakao asendajad, kirjutas valitsuse häälekandja Rossiskaja Gazeta.

Piirangute kehtestamisel lähtuti eeldusest, et inimesele mõjub kahjulikult kolm grammi transrasvasid päevas.

Transrasvad esinevad ka piimas, koorevõis, juustus, hapukoores ja loomalihas, mis aga pole oma loodusliku päritolu tõttu inimesele kahjulikud, selgitas ajalehele föderaalse toiduuuringute labori ülem Vladimir Bessonov. Samas tööstuslikult valmistatud transrasvu nimetas asjatundja inimese tervisele kahjulikeks.

Tööstuslikke transrasvu saadakse taimerasvade hüdreerimisel, mis on keemiline protsess, mille käigus vedelad rasvad tahkestatakse, et neid oleks käepärane laialdaselt kasutada näiteks küpsiste, tortide, pirukate ja krõpsude valmistamisel. Levinud on transrasvad kiirtoidu valmistamisel.

Kui muudetud molekulaarse koostisega aineid sisaldavaid friikartuleid tarbida näiteks üks portsion nädalas, siis ei too see endaga tervisele kahjulikke tagajärgi kaasa, kuid sagedasel tarvitamisega kaasnevad ajalehe väitel halvad tagajärjed.

Ohtlikud on need ained põhjusel, et sisalduvad kiirtoitudes, mida sageli kasutatakse enda kosutamiseks toidukordade vahel.

Bessonovi sõnul võitleb tema labor selle eest, et transrasvade kasutamist ei piirataks mitte üksnes margariinis vaid piirangud seataks kõikidele ümber töödeldud rasvadele. Transrasvade sisaldust aga tuleb asjatundja sõnul hakata toodetel selgelt näitama.

Laboriülem avaldas vendumust, et seadusega kehtestatud piirangute tõttu ei kao tarbijate poolt armastatud tooted Venemaa lettidelt, kuid tootjad hakkavad pingutama selle nimel, et kahjulikke koostisosi asendada tervislikumatega.

Ta tõi näiteks Klaifornia, kus ümber töödeldud rasvade kasutamine on keelatud, kuid kiirtoitu pakutakse sellegi poolest hoogsalt edasi.

Kahjulikud rasvad sisalduvad Venemaa valitsuse häälekandja kinnitusel rasvases lihas, rasvastes piimatoodetes, šokolaadis, kiirtoidus, kondiitritoodetes, leivatoodetes, margariinis, majoneesis, soustides, krõpsudes.