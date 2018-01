Kodak läks bitcoini-maaniaga kaasa ja aktsia hind sööstis üles

Nende ettevõtete hulk, kes on mõistnud, et krüptoraha või plokiahela tehnoloogia sidumine oma kaubamärgi ja tegevussuundadega, on tänases maailmas väga kasulik äriliselt, üksnes kasvab, märgib Verge. Järjest rohkem peegeldub nende otsuste mõju kohe ka ettevõtte aktsiahinnas.

Viimane üsna üllatuslik ettevõte, kes samuti krüptoraha-maaniaga liitus, on fototarvikute ja -kaamerate tootmisega seni tuntust kogunud Kodak, kes tuli välja fotograafidele mõeldud krüptoraha KodakCoin'iga. Niipea, kui uudis avalikuks sai, tabas Kodaki aktsiat lausa 125-protsendiline hüpe, vahendab CNN Money.

KodakCoin'i saab kasutada maksevahendina plokiahela tehnoloogiaga uuendatud KodakOne keskkonnas. Fotograafidele suunatud krüptoraha peaks ettevõtte pressiteate sõnul «toetama fotograafe ja agentuure pildiõiguste haldamisel». See peaks andma fotograafidele uue võimaluse läbi turvalise keskkonna osta ja müüa oma töid.

Kodaki tegevjuhi Jeff Clarke'i sõnul on «paljude tehnoloogiasektori inimeste jaoks sõnad «plokiahel» ja «krüptoraha» uued kuumad märksõnad, kuid fotograafide jaoks, kes on pikalt pidanud võitlust autoriõiguste üle, võib see olla võimalus leida lahendus pikalt lahendamatuna tundunud probleemile».

Küll aga märgib Verge, et kuigi Kodaki välja käidud plokitehnoloogial põhinev platvorm ja krüptoraha kõlavad paberil väga hästi, ei ole siiski veel selge, miks peaks üldse ükski fotoagentuur kasutama krüptoraha oma eesmärkide täitmiseks, kui neil piisaks lihtsa alternatiivina näiteks mõne teise sotsiaalmeedia keskkonna kasutamisest.

Nii võib tunduda, et tegemist on puhtalt reklaamitrikiga, kus Kodak tahab lõigata loorbereid praegu maailmas palju kuulsust koguvast krüptoraha-maaniast.

KodakCoin'idega saab kaubitsema hakata 31. jaanuarist ning see on avatud nii USA, Suurbritannia, Kanada kui paljude teiste riikide investorid.