POSTIMEHE INTERVJUU Jüri Käo: loodan, et Kaja Kallas saab Reformi juhiks

Käo kutsub ka teisi ettevõtjaid panustama sellesse, et Kaja Kallasest saaks Reformierakonna juht ja et see erakond oleks järgmiste valimiste järel jälle valitsuses. Seda seepärast, et majanduskasv ei kesta igavesti ja kui ükskord saabuvad raskemad ajad, on valitsuses hädasti vaja inimesi, kes majandusest ka midagi jagaksid, ütles Käo intervjuus Postimehele.

Te olete mitme suure ettevõtte (Liviko, Balbiino, Tallinna Kaubamaja – toim) omanik. Kui hea ettevõtluskeskkond on praegu Eestis?

Ettevõtluskeskkond on Eestis ikkagi hea. Eks me peame ennast võrdlema teiste riikidega ega saa küll öelda, et halb oleks.

Minu küsimus on pigem ajendatud uuest maksusüsteemist. Kas sellega on kaasa aidatud ettevõtluskeskkonna parandamisele või pigem seda halvemaks muudetud?

Kui võtta näiteks alkoholiaktsiisi temaatika, siis minu arvates on tegu Eesti Vabariigi kõige suurema regionaalprojektiga, aga kahjuks miinusmärgiga. Inimesed on suunatud ostma kaupu väljastpoolt.

On kurb, et räägitakse väiksemast alkoholiaktsiisi laekumisest, aga ei räägita saamata jäänud käibemaksust. Need summad on kokku pigem ikka üle saja miljoni, mis jäävad riigil saamata. See näitab, et Toompea inimesed ei taju aktsiiside mõju, nende reaalset toimet, otsuseid võetakse vastu asjatundjaid kuulamata. Hulk raha jääb saamata ja see kahjustab regionaalpoliitikat ikka kõvasti. See on läbi ajaloo Eesti valitsuse kõige kehvem regionaalpoliitiline otsus.

Kas mõistlik valitsus siinkohal tunnistaks oma viga ja pööraks need otsused tagasi?

Valitsustel on komme kaitsta oma valesid otsuseid kuni surmani. Seda ma ei usu, et keegi midagi tagasi pöörab. Tahaks vähemalt loota, et need valed otsused jäävad meelde, et jääb meelde see, milleni need otsused võivad viia. Praegu on ju olukord selline, et ei osteta ainult alkoholi Lätist, muid kaupu tuuakse ka ja see kõik on kasvavas trendis.

Küsimus pole ammu enam Eesti alkoholitootjates. Kes on olukorda analüüsinud, see teab, et Eesti alkoholitootjad müüvad edukalt Läti kaudu samu koguseid. Alkoholitarbimisega tuleb teistmoodi võidelda. Aktsiis on üks vahend, aga seda tuleb väga tasakaalukalt kasutada.

Kas praegu on vint sellega üle keeratud?

See on väga pehme väljend, see on tegelikult ikka palju hullem. Toompeal istuvad inimesed ei taju seda. Nende rahakott on teistsugune, nad ei saa aru, kuidas tavainimene käitub – mis hetkel ta paneb auto käima ja sõidab Lätti alkoholi järele. Suurema sissetulekuga inimesed ei saa sellest lihtsalt aru.

Kas teilt kui Liviko ja Selveri omanikult küsiti alkoholiaktsiisi tõusu väljatöötamise käigus nõu? Arvestades just seda, et esindate valdkondi, mida aktsiisitõus otseselt mõjutab.

Ega nõu otseselt ei küsi keegi. Küll on Liviko ja alkoholitootjate liit ja kaupmeeste liit üritanud väga aktiivselt seda teemat selgitada rahandusministeeriumile ja ega ministeeriumit süüdistada saa, sealsed ametnikud saavad väga hästi aru, mis toimub. Aga poliitiline surve raha hankimiseks on nii suur ühelt poolt ja teisalt on ka suur tahe näidata, et võitleme alkoholitarbimisega.