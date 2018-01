Olerex sai loa osta Circle K Ida-Virumaa Kukruse tankla

Ligi kuu kestnud menetluse käigus otsustas konkurentsiamet, et seni Circle K omanduses olnud Kukruse tankla Aqua Marinale müümine ei too kaasa konkurentsiolukorra olulist kahjustumist ja turgu valitseva seisundi tekkimist või tugevnemist.

Aqua Marina AS ja Circle K Eesti AS sõlmisid 2017. aasta 22. novembril ostu-müügi lepingu, millega Aqua Marina ostab Cirkle K Ida-Virumaal Kukrusel asuva tankla.

Tehingu põhjuseks on Circle K soov optimeerida oma jaemüügivõrku Ida-Virumaal. Aqua Marinale annab tehing võimaluse laieneda Kohtla-Järve piirkonda.

Circle K Eesti AS kuulub Kanada päritolu rahvusvahelisse kontserni Alimentation Couche-Tard. Eestis opereerib ettevõte praegu 76 teenindusjaamaga, millest 57 on täisteenindusjaamad, üks tankimisvõimaluseta pood ja 18 automaatjaama. Ettevõttes töötab ligi 700 inimest, enamik neist teenindusjaamades. 2016. aastal teenis Circle K 240 miljoni euro suuruse käibe juures 11,6 miljonit eurot kasumit.

Aqua Marina AS omanikud on Antti Moppel ja Andres Linnas, kellele kuulub ka tanklaketi Olerex operaator Olerex AS. Olerex teenis 2016. aastal 283,3 miljoni euro suuruse käibe juures 1,8 miljonit eurot kasumit.