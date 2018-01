FOTOD: Capital Mill toob Peterburi tee äärde kaks suurt ettevõtet

Aadressile Peterburi tee 47 kerkivas hoones peeti täna sarikapidu. Capital Milli partner Tanel Samuel märkis kohapeal, et on lausa imekspandav, kuidas niivõrd magus krunt sedavõrd kaua tühjana seisis.

«Peterburi tee 47 hoones on ühendatud büroo-, teenindus- ja laopinnad, mille projekteerimisel tegime tihedat koostööd oma kahe tulevase ankurrentnikuga, et tagada neile parimad tingimused oma klientide teenindamiseks ning ettevõtte igapäevatöö korraldamiseks,» rääkis Samuel.

Ta lisas, et hoone asub kesklinnale mugavalt lähedal ja võimaldab kiire ligipääsu põhimaanteedele, kuid on rendihindu silmas pidades soodne. Samuel tunnustas ka ettevõtteid, kes tulid Capital Milli pakutud kontseptsiooniga kaasa, viies uude asukohta kogu oma tegevuse.

Capital Milli uusarenduste juht Marko Uueda lausus, et näiteks ruumide planeeringus ja kõrguses, tehnosüsteemides, sisekujunduses ja funktsionaalsuses tehti erilahendused vastavalt nende ettevõtete soovidele, kes sinna peagi kogu oma tegevuse ümber kolivad.

«Lisaks ankurrentnikele on hoones veel kaks korrust büroopindade päralt, kus pakume kaasaegsust ja mugavust, mis on omane kesklinna kontoritele. Näiteks kõrged laed ja kõrged aknad, tasuta nõupidamisteruumid ja hea sisekliima võimeka ventilatsioonisüsteemiga,» lisas Uueda.

Peterburi tee 47 hoonesse koliva autorendi, täisteenusliisingu- ja hooldusteenuseid pakkuva Ideal OÜ (opereerib Ideal Auto, Avis, Budget ja Payless brände Eestis, Lätis ja Leedus) tarbeks rajatakse nt autode remonditöökoda, rehviladu, värvikamber, pesula, vastuvõtu- ja kontoriruumid.

Tradehouse Ilukaubamajale aga innovaatiline logistikakeskus, müügisaalid, ilutööstusele vajalike lisadega koolitus- ja konverentsikeskus, fotostuudio, 200-ruutmeetrine katuseterrass ürituste korraldamiseks, büroo, sh ka näiteks personali treeningsaal, kohvik jm.

Tradehouse'i juht Avo Kivimaa sõnul on kogu kompleks loodud tulevikku vaadates. «Antud ehitis saab olema meie erinevate hiljutiste jaekaubanduspindade kolimise kulminatsiooniks, kus modernse ja innovaatilise väljundi saavad ka hulgikaubandus, koolituskeskus ja kontori pool,» ütles Kivimaa.

Kokku on hoones üüritavat pinda ligikaudu 14 000 m2, millest ligi 90 protsenti läheb Tradehouse'ile ja Ideal Motocenterile kahepeale kokku. Keskus valmib tänavu juulis.

Capital Mill OÜ asutati 2008. aasta alguses eesmärgiga korraldada investeeringuid Balti riikides asuvatesse ärihoonetesse ning suurendada nende väärtust kvaliteetse kinnisvarajuhtimise abil.

Ettevõtte asutajateks ning partneriteks on pikaajalise kinnisvara- ja panganduskogemusega meeskond. Capital Milli juhtimise all on arvukalt kõrgelt hinnatuid ärihooneid Eestis, Lätis ja Leedus.