Maailma rikkaima inimese vara kasvas mõne päevaga mitu miljardit

Suurem osa Bezose varast on seotud talle kuuluva 78,9 miljoni Amazoni aktsiaga, mille hind saavutab üha uusi rekordeid, ja mida kõrgemale aktsia tõuseb, seda rikkamaks Bezos saab. Temale kuuluvate Amazoni aktsiate väärtus on 99 miljardit dollarit.

Kuid Bezose impeeriumi ei kuulu ainult internetikaubamaja, vaid uudisteorganisatsioon, robootikakompaniid ja veel palju muud. Lisaks on ta üks Google’i ingelinvestoreid ning paigutanud raha ka startup-staaridesse Uberisse ja Airbnb-sse.

Bezos on teinud investeeringuid mitme ettevõtte kaudu.

Amazon

Nagu öeldud, on Bezose tuntuim ja suurim vara internetikaubamaja Amazon, kes on teinud ülevõtmisi ja investeeringuid nii kontserni põhiärisse kui ka tulevikuambitsioonidesse. Amazoni viimane ja tuntuim omandatud ettevõte oli hipsterite paradiisiks kutsutav toidupoekett Whole Food Market, mille internetipood omandas 13,7 miljardi dollari eest eelmisel aastal. Peale põhitegevuseks olulistele ettevõtetele on Amazon investeerinud tublisti ka igasugustesse muudesse ettevõtetesse, alates pankrotti läinud internetifirmast Kozmo.com (2000. aastal) ja lõpetades tarkvaraarendajaga Twilio, mis tegi 2016. aastal eduka aktsiate avaliku esmaemissiooni (IPO).

Bezos Expeditions

Bezos Expeditions on ettevõte, mis juhib tema riskikapitaliinvesteeringuid. Aastate jooksul on see riskikapitalifond investeerinud sellistesse idufirmadesse nagu Twitter (15 miljonit dollarit 2008. aastal) ja 2013. aastal asutatud biofarmaatsiakompanii Juno Therapeutics, mille aktsiad noteeriti Nasdaqi börsil 2014. aasta detsembri lõpus. Aktsiate avaliku esmaemissiooni (IPO) hind oli 24 dollarit, esimese kauplemispäeva hommikul hüppas hind 60 protsenti, 39 dollarini ning praegu kaubeldakse hinnaga 49 dollarit aktsia. Bezos investeeris Junosse kaks korda, kokku 190 miljonit dollarit.

Fondi suuremad investeeringud on veel turvatarkvaaraettevõttes Lookout, robotite tootja Rethink Robotics, aga ka uudisteportaali Business Insider, kuhu Bezos on investeerinud ka eraisikuna.

Jeff Bezos

Lisaks fondide kaudu tehtavatele on Jeff Bezos investeerinud märkimisväärselt eraisikuna. Ta oli üks Google’i esimesi ingelinvestoreid, paigutades otsingumootorifirmasse 1998. aastal miljon dollarit. Peale selle investeeris ta 2011. aastal sõidujagamisettevõttesse Uber 37 miljonit ning samal aastal ka majutusjagamisettevõttesse Airbnb 112 miljonit dollarit.

Üks suuremaid investeeringuid on tal Washintonis baseeruvasse haridustarkvarafirmasse Everfi, kuhu ta paigutas eelmisel aastal 190 miljonit dollarit.

Nash Holdings

Erakapitalifirma Nash Holdings on teinud teadaolevalt vaid ühe investeeringu – 2013. aastal omandas see 250 miljoni dollari eest meediakompanii Washington Post.

Blue Origin

Blue Origin on Bezose asutatud kosmosefirma, mille eesmärk on vähendada märkimisväärselt kosmoselendude kulusid ning alustada kommertslendudega kosmosesse. Sellega konkureerib ta otseselt Tesla juhi ja suuromaniku Elon Muski analoogilise ettevõttega SpaceX. Kui palju Bezos ettevõttesse raha paigutanud on, pole ta avalikustanud. Teada on see, et 2014. aastaks oli ta 2000. aastal asutatud ettevõttesse paigutanud 500 miljonit dollarit, ning eelmisel aasta aprillis teatas ta, et müüb projekti rahastamiseks igal aastal ühe miljardi dollari eest Amazoni aktsiaid.

Bezos Family Foundation

Bezose perefondi juhivad miljardäri vanemad ning seda rahastatakse Amazoni aktsiatega. Fond on keskendunud algharidusele ja investeerinud ka 11 miljonit dollarit elektrooniliste õpikute rakendusse LightSail Education.