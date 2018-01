Sõõrumaa kiikab Tallinnast uut tükki

«Rotermannis ühed majad just valmisid, R6 peaks kevadel töösse minema. Tubli projekteerimine käib siin nõndanimetatud A3ga, mis on siis Admiraliteedi basseini ääres, Euroopa hotelli kõrval suur parkla,» ütles Sõõrumaa BNSile.

Arendusjärgus 12 000 ruutmeetriga R6 projekt on Rotermanni kvartalis seni viimane varemeis hoone. Sõõrumaa sõnul on nüüd käimas projekti viimistlemine. «Rotermannis on mõni tühi auk veel, mis päris meile ei kuulu, aga me hea meelega paneks oma näpud ka sinna taha. Olen kogu selle Rotermanni asja omale südameasjaks võtnud,» lisas Sõõrumaa.

Sõõrumaa sõnul on praegu üks suur projekt ka arendus Riia kesklinnas. «Seal on ka projekteerimise faas praegu. Tööd jätkub mitmes riigis,» märkis ta.

«Riia projekt areneb samas tempos kui Ahtri 3. See on 80 000 ruutmeetrit maapealset ehitusõigust. Seda ehitabki etapi kaupa tegelikult, et võib-olla ehitab 10 aastat, oleneb, kuidas Eesti majandusel läheb,» ütles Sõõrumaa.

Samas märkis Sõõrumaa, et tema hinnangul läheb Eesti majandusel lähiaastatel hästi. «Võib-olla väikseid nõksakaid võib käia, aga järgmine viis aastat läheb Eesti majandus sujuvalt ülespoole,» ütles ta.

Admiraliteedi basseini äärse ala arendusega plaanib Sõõrumaa alustada mõne aasta pärast. «Ma usun, et paari aasta pärast läheb kopp maasse,» ütles ta. «Kui riik ja linn oma linnahalli korda teevad ja kõik see väärtustab seda keskkonda tervikuna. Et me umbes samas tempos seda soovime ehitada.»

Koolide halduslepingutele otsitakse endiselt lahendust

Sõõrumaa sõnul käivad 2006. aastal Tallinna linnaga sõlmitud koolide halduslepingute osas jätkuvalt läbirääkimised ning otsitakse parimat võimalikku lahendust.

«Suhtleme linnaga nii, nagu oleme seda viimased poolteist aastat teinud, otsime parimaid lahendusi,» ütles ettevõtja.

Sõõrumaa sõnul oli juba enne möödunud aasta kohalike omavalitsuste valimisi selge, et 2006. aastal sõlmitud lepinguid peaks tänapäevastama. «Aga kõik see on suur juriidika ja kuna ta on ikkagi enampakkumise korras võidetud, siis seda niisama lihtsalt ei muuda,» ütles ta.

«Küll 1. septembrist kehtima hakanud uus riigihankeseadus võimaldab teatud kohti vähe pehmemalt vaadata ja eks sealt neid nüansse otsime,» ütles Sõõrumaa.

Tallinna linn sõlmis 2006. aastal 30 aastaks kahe erafirmaga kümne kooli halduslepingud. Erafirmad investeerisid koolide korrastamisse, haldavad hooneid ning üürivad neid omakorda linnale.

Viit kooli haldab lepingu kohaselt Urmas Sõõrumaale kuuluv OÜ Vivatex. Sõõrumaa ütles oktoobris, et eelistaks lepingute lõpetamisele nende muutmist pooltele soodsamaks. Linnapea Taavi Aasa sõnul on lepingute muutmine aga juriidiliselt võimatu.

«Lepingud on saadud läbi avaliku hanke, sellest tulenevalt ei saa me tagantjärele konkursi tingimusi ja lepinguid muutma hakata. Vastasel korral ütleksid teised pakkujad, et nemad oleksid ka soovinud sellisel moel saada eritingimusi,» ütles Aas oktoobris «Aktuaalsele kaamerale».