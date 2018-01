Küberkuritegevus kimbutab investoreid

Outlook viitas arvutigigandi IBMi tegevjuhi Virginia «Ginni» Romettyle, kelle sõnul on küberkuritegevus suurim oht igale ettevõttele maailmas – seega on see ka suur oht investoritele. Teisalt pakub küberkuritegevus investoritele ka võimalusi luues turgu arvukatele küberturbelahendusi pakkuvatele kõrgtehnoloogiaettevõtetele.

Hirmuäratavalt tavaliseks on muutunud niinimetatud teenusetõkestamise ründed, millega ülekoormatakse serverid takistamaks kasutajatel ligipääsu veebisaidile. Näiteks tekitati niimoodi 2017. aasta 11. oktoobril hulgaliselt viivitusi Rootsi raudteeoperaatori SJ jaoks. Laevandusettevõtet A. P. Møller-Maersk tabas viiruserünnak eelmisel suvel ning see läks maksma umbkaudu 300 miljonit dollarit.

Kokkuvõttes ohustab küberkuritegevus kogu ühiskonda nii indiviidi kui ka organisatsioonide tasandil, pärssides nõnda edasist digitaliseerumist, mis kasvataks efektiivsust ja tööviljakust.

Näiteks: kes julgeks sõita isesõitvas autos teades, et kui häkkeril on võimalik üle võtta auto juhtimine. Milline ettevõte julgeks kohaldada uut süsteemi teades, et sellega kaasneb tõsine turvarisk?