Kiisler: Eesti metsades on eriline olukord

«Nõustun keskkonnaministrina, et olukord Eesti metsades on eriline,» ütles Kiisler.

Ta viitas tänasele metsatööstuse liitude avalikule pöördumisele, kus viimased teatasid, et Eesti metsades on erakordne olukord, mis on tingitud tavapärasest oluliselt suuremast sademete hulgast. Metsaliidud juhtisid tähelepanu, et praegustes märgades oludes metsatööde tegemine ei ole looduskeskkonna suhtes vastutustundlik ja läheb vastuollu metsanduse hea tavaga.

Kiisler jätkas, et alates 2017. aasta augustist kuni käesoleva ajani on olnud üle-eestiliselt järjepidevalt väga sademeterohked ilmastikuolud. Viimase poolaasta erakordselt vihmased ja üsna soojad ilmastikuolud on märkimisväärselt piiranud metsasektori ettevõtete töö tegemise võimalusi. Seetõttu on olnud raskendanud ka metsasektori ettevõtete võimekust oma lepingujärgsete kohustuste täitmisel.

Kuigi Kiisleri sõnul tegemist kahtlemata erakordse olukorraga, ei kavatse ta siiski eriolukorda välja kuulutada. Selle asemel kutsub ta kõiki osapooli võimalusel suhtuma mõistvalt metsasektori ettevõtete tänasesse keerulisse olukorda ja olema valmis koostööks ilmastikutingimustest tuleneva raske aja üleelamisel.

«Loodan väga, et viimastel päevadel olnud mõnevõrra külmemad ilmad jätkuvad, nii et ettevõtetel oleks peagi võimalik taastada tavapärane töörütm ja jätkata lepingujärgsete kohustuste õigeaegset täitmist,» ütles minister.

Metsandussektor ei ole riigilt ka mingit finantsilist tuge otsinud, küll aga ootasid nad riigipoolset kinnitust tekkinud eriolukorrale. Kiisleri avalduse näol nad selle ka said, ütles Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja.

Ernits on pahane: Kiisler, miks sa jokutad?

Riigikogu liige Peeter Ernits peab riigi vastust piinlikuks. Enda sõnul küsis ta keskkonnaministrilt Siim-Valmar Kiislerilt juba eelmisel nädalal, miks ta eriolukorda välja ei kuuluta. «Minister ei saanud aru, miks seda vaja on,» imestas Ernits sotsiaalmeedias.

«Mis toimub, minister Kiisler? Jalad kõhu alt välja – mine vaata, mis metsas toimub. Ja kuidas rasked masinad teid lôhuvad!»