Algas kauplemine Admiral Marketsi võlakirjadega

Admiral Markets on internetipõhiste kauplemisteenuste osutaja, kes pakub kauplemist Forex instrumentidega ning aktsiate, indeksite, väärismetallide, energia ja krüptovaluutade CFD-dega.

«Admiral Markets on kasvanud Eesti ettevõttest globaalseks online-kauplemisplatvormiks ja olen rõõmus, et nad on valinud börsi oma edasise kasvu rahastamiseks,» ütles Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots.

«Lisaks on hea näha, et börsile pürgivad ettevõtted suunavad oma väärtpaberipakkumisi järjest enam jaeinvestoritele. Admiral Markets on siinkohal suurepärane näide, pakkudes investeerimiseks võlakirju nimiväärtusega 100 eurot,» lisas ta.

Võlakirjade noteerimine on järg Admiral Marketsi Baltikumis läbi viidud võlakirjade avalikule pakkumisele, mille käigus märkis ettevõtte võlakirju 306 investorit kokku 1 826 800 euro eest. Võlakirja nimiväärtus on 100 eurot ja aastane intressimäär 8 protsenti, mida makstakse välja kaks korda aastas. Võlakirjade lunastamistähtaeg on 28. detsember 2027.

Admiral Marketsi juhatuse liige Sergei Bogatenkov ütles, et finantsettevõttel peab olema mitmeid allikaid raha kaasamiseks. «Kaasatud raha plaanime kasutada oma positsioonide tugevdamiseks olemasolevatel turgudel, kliendibaasi laiendamiseks, kliendivarade kasvatamiseks, ning seeläbi oma valdkonnas tegutsevate ettevõtete top 10sse jõudmiseks,» lisas ta.