Taxify alustab tegevust Portugalis

Taxify asutaja ja tegevjuhi Markus Villigu sõnul on Portugal kiiresti arenev ja innovatsioonile avatud turg. «Meil on hea meel teatada, et tänasest pakume Lissaboni elanikele soodsamat ning kvaliteetsemat alternatiivi olemasolevale monopoolsele turuliidrile,» lisas Villig.

Taxify avas teenuse Lissabonis rohkem kui kuuesaja juhiga ning tuhanded ootavad veel platvormiga liitumist. Lisaks on rakenduse tänaseks endale alla laadinud rohkem kui kaks ja pool tuhat kohalikku, mis näitab selget huvi Taxify teenuse vastu nii juhtide kui klientide poolt.

Taxify vahendustasu on 15 protsenti, mis on Portugalis tegutsevate konkurentidega võrreldes 10 protsenti madalam. Madalam vahendustasu võimaldab Taxifyl pakkuda soodsamat sõidu hinda klientidele ning kõrgemat teenistust juhtidele. Taxify usub, et juhtide rahulolu peegeldub ka paremas kasutajakogemuse kvaliteedis.

Ettevõte plaanib järgmisena laieneda Melbourne’i Austraalias ning avada teenuse Torontos, Kanadas.