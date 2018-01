Töösturid kuulutavad metsas välja eriolukorra

Küttefirmad seevastu näevad ühisavalduse taga katset varem kokku lepitud puidutarnete eest senisest tublisti suuremat hinda nõuda ega näe mingisugust võimalust raskustes partneritele vastu tulla.

«Eesti õigusruumis saab vääramatu jõu olukorda kehtestada ettevõtete omavaheliste lepingute tasandil. Soovime oma pöördumisega juhtida sektoris tegutsevate osaliste tähelepanu praeguste ilmastikutingimuste erakorralisusele,» ütles Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja.

«Taotleme sektori klientide ja koostööpartnerite mõistvat suhtumist tekkinud olukorda, mis võib põhjustada ettevõtetel raskuseid lepingute täitmisel, ning hea tahte märgina palume koostööpartneritel mitte rakendada lepingulisi sanktsioone. Me ei taotle finantsabi ega soodustusi riigilt.»

Suure sademete hulga ja sooja ilma tõttu ei ole töösturite kinnitusel võimalik suures osas metsadest tööd teha. Et mitte pinnast kahjustada, on raietööd ja materjali väljavedu mitmel pool peatatud.

Enim mõjutab erakorraline olukord küttepuidu turgu ja soojatootjaid, kuid vähemal või rohkemal määral tunnetavad seda kõik selle valdkonna ettevõtted.

«Mitmed tootmised on toorainepuuduses vähendanud tootmist miinimumvõimsusele või pidanud tegema tööseisakuid. On selge, et kuna puidutööstus on Eesti suurimaid majandusharusid, on tekkinud olukorral ka laiem mõju majandusele, kuid selle ulatust on vara hinnata,» lausus Välja.

Reaalseid abimeetmeid kaasa toova eriolukorra võib välja kuulutada valitsus, kuid töösturite soov leidis puiduvaldkonna eest vastutavas keskkonnaministeeriumis leige vastuvõtu. «Käesoleval juhul on küll looduses metsasektori jaoks tavapärasest erinev olukord, ent tegemist ei ole eriolukorraga,» ütles keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp.

«Praegusel juhul on loodetavasti võimalik olukorda lahendada eriolukorda välja kuulutamata. Selleks kutsume kõiki osalisi mõistvale suhtumisele, lepingulistes suhetes olevaid pooli puidutarneraskustega arvestama.»

Rakvere Metsaühistu juhatuse liige Meelis Matkamäe tunnistas raskusi lepingute täitmisel. «Praktilist abi on niipalju, et kui koostööpartner hakkab lepingujärgseid kohustusi nõudma, siis eriolukorra väljakuulutamine annab vabanduse, miks pole suudetud lepinguid täismahus täita,» selgitas Matkamäe. «Ennekõike on see mõeldud selleks, et kõik osalised mõistaksid olukorda.»

Küttefirmade esindajad seevastu ei näe põhjuseid, miks nad peaksid kütuse tarnijatega sõlmitud lepingute tingimusi leevendama.

«Utilitasel on sõlmitud tarnijatega kindlad lepingud, eeldades meie partnerite vastutustundlikkust, ja me oleme veendunud, et neid ka täidetakse,» ütles Eesti suurima eraküttefirma Utilitas omanik Kristjan Rahu.

Paidet ja Valka linna kütva Eesti Energia tütarfirma Enefit Greeni juht Aavo Kärmas tunnistas, et on saanud signaale, et olukord on Eesti metsas ligilähedaselt sama halb kui eriolukorra välja kuulutanud Lätis.

«Talv on küll pehme, kuid tarnijad tahavad alati rohkem saada. Meil on lepingud olemas, praegu ei ole vajadust neid muutma hakata,» selgitas Kärmas. «Hinna muutmine on väga pika vinnaga asi ning seda ei ole võimalik vaid ühe avalduse põhjal teha.»

Samas polnud Postimehega rääkinud anonüümsust soovinud kütteettevõtja sugugi nii leebesõnaline kui eelkõnelejad. «Sellised olukorrad tuleb nii küttefirmade kui ka puiduhakke tarnijate poolt ette näha ning luua piisavad varud, sest tegemist pole millegi nii erakorralisega,» lausus ta.