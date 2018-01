Tõniste: kui hinnatõus jätkub, tuleb kaaluda aktsiisikärbet

«Me peame arvestama, et maailmaturuhindade ja aktsiisi koosmõjus oleks mootorikütus Eesti inimestele kättesaadav,» sõnas rahandusminister Toomas Tõniste, vahendab ERRi uudisteportaal. Ministri sõnul on praegu veel vara aktsiisi langetamist kavandada, sest selleks peaks hind pikemat aeg ülespoole liikuma.

«Kütuseaktsiisi teema juurde saab tagasi tulla võib-olla siis, kui on pikemaajaliselt selge, et see trend on tõusev ja et tuleb muutus ette võtta,» märkis Tõniste. Samas ei soovinud minister täpsustada, millise nafta hinna taseme juures oleks põhjendatud aktsiisi kärpimine.

