Transpordiettevõtte juht: teemaksu portaal on täiesti algeline

Eestis puudutab teekasutustasu ligi 40 000 veoautot ja 16 000 ettevõtet ning see peaks aastas tooma riigile tulu umbes 17 miljonit eurot, kirjutab Saarte Hääl.

ML Transpordi juhi Meelis Lonni sõnul mõjutab teemaks kahtlemata ka neid, sest tegemist on ikkagi nende põhitegevusvaldkonnaga. Praeguseks on nad tasunud seda maksu riigile juba 9000 eurot.

Teekasutusmaksu tasutakse spetsiaalses portaalis teetasu.ee, mis on Meelis Lonni hinnangul täiesti algeline ning võiks e-riigis olla kindlasti paremini lahendatud ja lisaks võiks portaal Eesti registris olevad autod automaatselt välja tuua ehk väljad võiksid olla n-ö eeltäidetud ja ettevõtja asi ainult maksta.

Üldiselt maksudest rääkides sõnab mees, et ta ei mäletagi oma 26-aastase ettevõtja karjääri jooksul sellist aastat ja tema arvates unustab riik ära, et eelarvet täidavad ettevõtjad, kes nüüd ei püsi konkurentsis Läti või Leeduga, kus on vedajad odavamad.