Pangad TransferWise'i uuendusi ei karda: Eesti turgu need oluliselt ei mõjuta

«Tegemist on kirjelduse järgi hea, kuid kitsale nišile mõeldud globaalse lahendusega, mis Eesti turgu oluliselt ei mõjuta,» ütles Swedbanki eraisikute panganduse juht Kaie Metsla ning rõhutas ka, et konkurentsi suurenemine ja uute toodete lisandumine on positiivne, vahendab Äripäev.

Ka LHV jaepanganduse juht Andres Kitter hindas uue piirideta konto uuenduslikuks: «Muidugi on meil hea meel, et Eestist pärit ettevõte püsib finantstehnoloogia teerajaja rollis.»

Luminori avalike suhete spetsialist Lotte-Triin Narusk tõdes, et vähemalt eurode jaoks on lihtne maksete süsteem olemas – selleks, et klient ei peaks igas riigis vastava maa valuutas ülekannete tegemiseks kontot avama, on Euroopas loodud ühtne euromaksete ala SEPA (single euro payment area).

Eile teatas TransferWise, et toob turule eraklientidele mõeldud piirideta virtuaalkonto ja deebetkaardi, uue teenusega saab lihtsalt kasutada eri valuutasid ning teha tehinguid ilma eraldi kontosid avamata.

