Seaskandaaliga seotud Linnamäe Peekon loodab peagi farmi uued sead tuua

«Kui kõik hästi läheb, toome esimesed uued sead farmi selle kuu lõpus,» ütles Saareväli, vahendab Lääne Elu. VTA diagnoosis Linnamäe Peekoni sigalas Aafrika sigade katku 19. septembril.

Novembri alguses teatas VTA, et Linnamäe Peekonile hüvitatakse seakatkuga tekkinud kahjud 576 070 euroga. Linnamäe sigala oli Eestis suurim farm, mida katkupuhang tabas. Katkupuhangu tõttu hukati kõik Linnamäe farmi 6800 siga.

Lisaks sellele, et tegemist on suurima seafarmiga, mida Eestis on tabanud Aafrika sigade katk, on ettevõte otsapidi seotud ka tänast majandusministrit Kadri Simsoni ning tema elukaaslast, endist HKSCani Eesti juhti Teet Soormi tabanud nn seaskandaaliga.

Postimees kirjutas detsembri alguses, et Keskerakonda kuuluva Simsoni elukaaslase Teet Soormi isa osalusega seafarm Linnamäe Peekon oskas teha õigel ajal vajaliku avalduse, et saada osa koalitsiooniläbirääkimistel kokkulepitud toetusest seakasvatajatele.

Kuna Simson osales neil läbirääkimistel, tõi see kaasa kahtlustuse, et Linnamäe Peekon kasutas siseinfot. Minister aga ei arva, et oleks käitunud lubamatul viisil ning lubab poliitilise vastutuse võtta ja tagasi astuda vaid millegi sellise pärast, mida ta tegelikult ka teinud on.

Nende sündmuste tõttu toimub täna kell 14 riigikogus ka minister Kadri Simsonile umbusalduse avaldamine.