Citadele pank vahetas Eesti juhi välja

«Citadele pangal on 2018. aastal kavas jätkata Eesti filiaali tegevuse laiendamisega ja hakata pakkuma uusi teenuseid nii era- kui ka äriklientidele. Jaan Liitmäe kogemused pangandussektoris ja tootejuhtimise valdkonnas on kavandatud tulemuste saavutamiseks ülimalt olulised,» põhjendas juhivalikut Citadele grupi juhatuse esimees Guntis Beļavskis.

Liitmäe on olnud rahandusvaldkonnas tegev 20 aastat, mille jooksul on ta töötanud juhtivatel kohtadel Swedbankis ja DNB pangas. Viimased üheksa aastat oli ta DNB panga juhatuse liige ning vastutas äri- ja jaepanganduse eest ning viimased kuus aastat ka liisinguvaldkonna eest. Tal on magistrikraad panganduse ja ettevõtterahanduse alal Tartu ülikoolist.

Liitmäe sõnul on parim alustada uut aastat ambitsioonika meeskonnaga ja kõrgete eesmärkidega väga hea kasvupotentsiaaliga ettevõttes. «Citadele panga Eesti filiaal on turul tegutsenud juba üle seitsme aasta ja äriklientide seas hästi tuntud. Minu üheks eesmärgiks on viia pank samm edasi ja võita ka laiemalt jaeklientide poolehoid,» lausus panga Eesti filiaali uus juht.

Tema sõnul pakub pank juba täna kõiki igapäevapanganduse teenuseid ja samuti erinevaid laenutooteid, kuid sel aastal plaanitakse tulla välja uute toodetega. «Usun, et täna oleme väga hea alternatiiv suurpankadele ja tulevikus tõsine konkurent,» on Liitmäe veendunud.

AS Citadele banka filiaal Eestis pakub finantsteenuseid maksekaartidest kuni ärilaenude ning investeeringuteni alates 2010. aastast. 2017. aasta esimese üheksa kuu jooksul kasvas Eesti filiaali laenuportfelli netoväärtus 113 miljoni euroni, mis on 22 protsenti rohkem kui 2016. aasta septembris.

AS Citadele banka Eesti filiaal ja tütarettevõte OÜ Citadele Leasing & Factoring kuuluvad Citadele gruppi. Citadele grupi peakontor asub Riias ning tütarettevõtted asuvad Lätis, Leedus, Eestis ja Šveitsis.