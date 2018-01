Swedbanki tippjuht liikus kinnisvaraärisse

«Meil on väga hea meel, et ettevõttega otsustas liituda Eesti suurorganisatsiooni pikaajalise kogemusega tippjuht,» märkis Kapiteli juhatuse esimees Taavi Ojala. Ta on veendunud, et Pallo uued mõtted ja teistsugune eelnev kogemus aitavad kindlasti palju kaasa ettevõtte edasisele arengule, seda eriti ettevõtte strateegilise laienemise ja arendusprojektide käivitamise perioodil.

«Raidu otsus just Kapiteliga liituda on eriti kõrgelt väärtustatud, kuna ta on tunnustatud tippjuht ja kolleeg nii senise tööandja juures kui oleks kindlasti ka paljudes teistes ettevõtetes,» lisas Ojala. Ettevõtte juhatus jätkab nüüd kolmeliikmelisena: juhatuse esimees ja tegevjuht Taavi Ojala, arendusdirektor Indrek Moorats ja finantsdirektor Rait Pallo.

«Mõte uusi väljakutseid otsida väljaspool pangandussektorit tekkis juba mõnda aega tagasi. Kapiteli laienemisplaanid, juhtimiskultuur ning väärtused olid peamised argumendid, miks otsustasin finantsjuhi väljakutse vastu võtta. Loodetavasti saan aastatega kogunenud kinnisvara- ja pangandusalaseid teadmisi edukalt Kapitelis rakendada,» põhjendas Pallo ise uuele kohale asumist.

Pikaajalise finantsvaldkonna kogemusega Rait Pallo on töötanud 16 aastat Swedbankis, millest viimased seitse aastat Swedbank Eesti juhatuse liikme ja riskijuhina. Alates 2017. aasta algusest juhtis Rait ka Swedbank Grupi riskiorganisatsiooni kompetentsikeskuse loomist Eestis ja Lätis.

Aastatel 2009–2010 töötas Rait Pallo Swedbanki kõrgendatud riskiga äriklientide osakonnas ning eelnevalt kinnisvara finantseerimise osakonnas. Pallo on lõpetanud Estonian Business Schooli bakalaureuseõppe rahanduse ja panganduse erialal ning Tallinna Tehnikaülikooli magistrantuuri ettevõtete rahanduse erialal.

Kapitel, varasem E.L.L. Kinnisvara, on Baltikumi üks suurimaid kinnisvaraarendajaid ja -omanikke, kes arendab ja juhib kaubanduskeskusi, hotelle ja büroohooneid. Grupi kinnisvaraportfellis on üle 185 000 m² üüritavat pinda.

Ettevõte omab nelja büroohoonet (Delta Plaza ja Sõpruse Ärimaja Tallinnas, Narbuto 5 Vilniuses ja Palác Pavlova Prahas) ning osalust mitmes juhtivas ostukeskuses (Spice ja Spice Home Riias, Panorama Vilniuses, Viru Keskus Tallinnas).

Ettevõttele kuulub Nordic Hotel Forum (operaatoriks OÜ Nordic Hotels) ning koos AS-iga Infortar Tallink City Hotell, mida opereerib Tallink Hotels. Grupi ettevõtetes töötab 50 inimest.