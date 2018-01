USA börsidel enam kui poolsajandi parim aasta algus

«Investorid on üsna kindlad kuidas asjad lähevad,» ütles majanduslehele The Wall Street Journal investeerimisfirma Univest Wealth Management investeeringute juht Timothy Chubb. «Prognoositakse kasumite kasvamist ning terve rida ettevõtteid on tõstnud kasumiprognoose,» lisas ta.

Maailm tuntuim börsiindeks Dow Jonesi tööstuskeskmine kerkis eile 0,4 protsenti 25 385,80 punktini, aktsiaturgude laiemat hinnaliikumist peegeldav S&P 500 kosus 0,1 protsenti 2751,29 punktini ja peamiselt tehnoloogisektorit esindav Nasdaqi koondindeks kerkis samuti 0,1 protsenti 7163,58 punktini. Kõigil kolmel indeksil olid need uued rekordtasemed.

Eriti heas hoos olid pangandussektori aktsiad, sest pangad on esimesed, kes hakkavad selle nädala teisel poolel neljanda kvartali majandustulemusi avaldama ning analüütikud usuvad, et mitmed neist teatavad kasumite kasvudest.