Väikekaupmehed: alkoholiaktsiisi tõusu vähendamine meid ei päästa

Väikekaupmeeste Liidu juhatuse liige Rein Reinvee ütles, et uusi lahendusi teisipäevasel istungil ei kõlanud, vahendab ERRi uudisteportaal uudistesaadet «Aktuaalne kaamera».

Tema sõnul sõnul ei soovi maapoodnikud rõhutada, et maaelu on seotud vaid alkoholi ja selle aktsiisiga, kuna lisaks alkoholile tuuaks nüüd ka maiustusi, lihatooteid, tavalisi karastusjooke, aiakaupu ja ehitusmaterjale.

«Need vahed on nii meeletud, et kui natukene vahe väheneb, siis see tervikuna ei anna olulist tulemust,» nentis Reinvee alkoholiaktsiisi tõusu vähendamise osas, mis praegu riigikogus valitsuserakondade initsiatiivil menetlusse on võetud.

Rahanduskomisjoni esimees, keskerakondlane Mihhail Stalnuhhin ütles, et maaelu probleemid on laiemad kui hinnatõus.

«Kui kõrvalt on juba kadunud kõik, mis moodustas selle struktuuri, selle elustruktuuri - see politseinik, see arst, see pangaautomaat, see kool, see lasteaed - kui neid kõiki ei ole, siis väikepood seda elu küll tagasi ei too,» rääkis Stalnuhhin.

