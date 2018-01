FOTOD: Sõõrumaa kolmiktornid said maksimaalse kõrguse

Valminud tornid annavad ettekujutuse sellest, milliseks kujuneb linnapilt Kadrioru pargi, südalinna ja Ülemiste City vahetus läheduses. Merepinnast 78 meetri kõrgusele küündiva Skyline'i kolmandas tornis on 47 suurte rõdude ja avara planeeringuga korterit ning esimesel korrusel äripinnad. Skyline'i tornelamute igal korrusel on neli korterit – kaks kahetoalist ja kaks neljatoalist.

Tornid on tekitanud märkimisväärselt suurt huvi ning kõigis kolmes elamutornis on saadaval vaid üksikud vabad korterid. «Korterite erakordne vaade ja suured rõdud on kinnisvara arenduse seisukohalt väga oluline konkurentsis püsimise argument,» sõnas tänasel sarikapeol suurettevõtja ise.

Kuigi esialgse plaani järgi pidi kolmanda elamutorni ehitus lõpule jõudma alles 2019. aasta teises pooles, siis seoses suure nõudlusega kvaliteetse elamispinna järele jõuab Skyline'i projekt lõpule oluliselt varem. Kolmas elamutorn, mis paneb ühtlasi punkti kogu Skyline'i projektile, valmib juba 2018. aasta lõpus. Esimene torn valmis 2017. aasta lõpuks ning teine on valmimas selle aasta kevadeks.

Suurettevõtja Urmas Sõõrumaale kuuluv U.S. Invest AS on Eesti kapitalil põhinev investeerimisfirma, mille meeskonnal on kokku rohkem kui 18 aastat kogemusi kinnisvaraturul.

Suurim kinnisvaraprojekt on 75 000-ruutmeetrise pindalaga Rotermanni kvartal. Kokku on arendatud 150 000 ruutmeetrit kinnisvara ning 250 000 ruutmeetrit on arendusjärgus.