Tallink kaotas Vikingile turuosa

Kolm suuremat laevafirmat raporteerisid eelmisel aastal reisijate rekordarvust. Tallinki reisijate arv kasvas 2017. aastal 3,3 protsenti 9,8 miljoni reisijani, Viking Line’i reisijate arv 5,8 protsenti 6,88 miljoni reisijani ning Eckerö Line’i reisijate arv 2,7 protsenti 1,5 miljoni reisijani. Postimehe arvutuste kohaselt kasvas kolme laevafirma arvestuses Viking Line’i turuosa 0,6 protsendipunkti võrra 37,9 protsendini, Tallinki turuosa kahanes 0,4 protsendipunkti võrra 53,9 protsendini ning Eckerö Line’i turuosa langes 0,2 protsendipunkti võrra 8,2 protsendini.

Kolm laevafirmat vedasid eelmisel aastal kokku 18,2 miljonit reisijat, mis oli 4,2 protsenti enam kui 2016. aasta 17,4 miljonit reisijat.

Viimase kuue aastaga ehk siis alates 2012. aastast on Tallinki reisijate arv kasvanud 5,6 protsenti, Viking Line’i reisijate arv 8,3 protsenti ja Eckerö Line’l koguni 72 protsenti. Turuosas on Tallink kuue aastaga kaotanud 2,3 protsendipunkti, Viking Line 0,6 protsendipunkti, aga Eckerö Line turuosa on kuue aastaga kasvanud 2,9 protsendipunkti.

Eesti-Soome laevaliinidel, mis on olnud aastaid Tallinkile edukaimaks, kahanes reisijate arv 0,3 protsenti 5,06 miljonini, samal ajal, kui Viking Line suutis seda kasvatada 16 protsenti 2,34 miljoni reisijani. Eckerö Line’i, mis opereerib ainult Tallinna-Helsingi liinidel, reisijate arv samuti kasvas. Pärast Silja Line’i ülevõtmist 2006. aastal on Tallinki Eesti-Soome liini reisijate arv kahanenud vaid 2014. aastal.

Päras Silja Line’i ülevõtmist oli Tallink hädas Soome-Rootsi reisijateveoga, mis kahanes 3,1 miljonilt reisijalt 2007. aastal 2,71 reisijani 2014. aastal. Pärast seda hakkas Tallinki selle liini reisijate arv taas kasvama ning eelmisel aastal kasvas see ühe protsendi võrra 2,9 miljonini.