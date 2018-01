Väikeaktsionärid ostsid Tallinna Vee taas üles

Huvitav on see, et kui Tallinna Vee aktsia langes suurte aktsiapakkide müügisurve tõttu, siis viimaste nädalate taastumine on tulnud enamjaolt väiksemate, mõnesajaste aktsiapakkide ostude toel, märgib Äripäev.

Aktsia on viimase kuu võrdluses «vaid» kaheksa protsendiga miinuses – ehk siis suurem osa langusest on kinni püütud. Täna alustas Tallinna Vesi kauplemispäeva ligi 0,5protsendise tõusuga 11 euro juures.

Nii soetas kohtuotsuse üle nördinud suurärimees Oleg Ossinovski juurde 14967 aktsiat, kasvatades osaluse sellega 0,69 protsendile, viies Ossinovski Tallinna Vee suuromanike edetabelis 7. kohale.

Ostjate poolelt torkas silma Jyrki Hüpponenile kuuluv Aaprekoti OÜ, mis soetas vähem kui kuu ajaga 30590 aktsiat, ning väärtpaberit ostsid suuremas mahus ka Ostway OÜ ja Varmagrupp OÜ.

