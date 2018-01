Jõukamad pensionärid kaotavad uue maksusüsteemiga rohkem kui kõrgema palga saajad

Maksuameti selgitusel suureneb tavalisel tulusaajal maksuvaba tulu muudatuse tulemusel n-ö kättejääv osa kuni 64 eurot ja maksimaalselt väheneb kättesaadav osa 36 eurot.

Pensionäride puhul kehtivad teised piirid, kuna neil oli 2017. aastal võimalik lisaks tulumaksuvaba miinimumile (180 eurot) kasutada ka täiendav maksuvaba tulu (236 eurot) ehk kokku 416 eurot. Seetõttu on pensionäri jaoks maksimaalne kättejääva osa suurenemine 16,8 eurot. Kättesaadava osa suurus võrreldes eelmise aastaga ei muutu, kui brutotulu kokku on 1351 eurot kuus. Maksimaalselt võib kättesaadav osa väheneda 83,2 eurot, kui brutotulu kokku on kuus 2100 eurot või rohkem.

Arvutuskäik:

Kui 2017. aastal oli pensionäri maksuvaba osa 416 eurot ja 2018. eurot on maksuvaba 500 eurot, siis väheneb tulumaksukohustus 16,8 eurot: 1) maksuvaba osa suureneb 500-416=84 eurot; 2) tulumaksukohustus väheneb 84x20%=16,8 eurot

Kui pensionäri brutotulu kuus on 2100 eurot, siis on tema maksuvaba tulu suurus 0 eurot: 1) võrreldes eelmise aastaga väheneb maksuvaba tulu 416 eurot; 2) tulumaksukohustus suureneb seeläbi 416x20%=83,2 eurot

Üle 83,2 euro ei ole tulumaksumuudatuse kaudu võimalik pensionäril kaotada. Vajadusel on võimalik konkreetsete juhtumite puhul võtta pensionäril ühendust sotsiaalkindlustusametiga, soovitab maksuamet.